https://ria.ru/20240807/kolumbiya-1964544114.html

Колумбийские повстанцы не стали возобновлять наступление

Колумбийские повстанцы не стали возобновлять наступление - РИА Новости, 07.08.2024

Колумбийские повстанцы не стали возобновлять наступление

Колумбийская повстанческая Армия национального освобождения АНО/ELN по истечении срока действия соглашения с правительством о прекращении огня не стала... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T04:12

2024-08-07T04:12

2024-08-07T04:12

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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Колумбийская повстанческая Армия национального освобождения АНО/ELN по истечении срока действия соглашения с правительством о прекращении огня не стала возобновлять наступательные действия и готова к возобновлению переговоров после выполнения их условия, говорится в коммюнике, который распространила переговорная делегация АНО. "Указ президента об исключении АНО из списка организованных вооруженных группировок должен был быть издан в июне 2023 года, никаких объяснений причин невыполнения мы так и не получили. Несмотря на это несоблюдение, и чтобы подтвердить нашу волю к миру, мы готовы ждать до 23 августа, чтобы этот указ был обнародован. При его публикации в указанный период времени переговорная делегация АНО будет направлена на внеочередную встречу с представителями правительства", - говорится в сообщении, опубликованном переговорщиками АНО в их блоге в соцсети Х. Министр обороны Колумбии Иван Веласкес накануне заявил, что командующие армией и полицией распорядились возобновить наступательные операции против повстанцев из Армии национального освобождения (АНО/ELN) ввиду окончания действия соглашения о прекращении огня. На февральской встрече в Гаване делегация АНО уведомила правительство, что настойчивость властей в проведении демобилизационной операции в департаменте Нариньо против боевиков АНО привела к приостановке этих переговоров. Это произошло после того, как стороны продлили на шесть месяцев режим прекращения огня. Попытка возобновить переговоры АНО и правительства в мае не увенчалась успехом - стороны встретились в Каракасе и договорились об участии в своих переговорах представителей гражданского общества, однако последующие раунды переговоров не состоялись. АНО выставила условием своего возвращения в переговорный процесс исключение её из списка организованных вооруженных группировок. Правительство Густаво Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК). До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и РВСК. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20240713/ekvador-1959374713.html

https://ria.ru/20240617/kolumbiya-1953419805.html

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в мире, колумбия, гавана, нариньо, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии