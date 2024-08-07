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СМИ назвали губернатора Уолца безопасным напарником для Харрис - РИА Новости, 07.08.2024
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17:38 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/kharris-1964728710.html
СМИ назвали губернатора Уолца безопасным напарником для Харрис
СМИ назвали губернатора Уолца безопасным напарником для Харрис - РИА Новости, 07.08.2024
СМИ назвали губернатора Уолца безопасным напарником для Харрис
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц - безопасный и продуманный кандидат в вице-президенты и напарник для кандидата в президенты США Камалы Харрис, Уолц может... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:38
2024-08-07T17:38
в мире
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц - безопасный и продуманный кандидат в вице-президенты и напарник для кандидата в президенты США Камалы Харрис, Уолц может помочь побудить больше сторонников демократов прийти на выборы, сообщает издание Newsweek со ссылкой на профессора политологии в юридической школе Пенсильванского университета Кэри Кольянезе. "Он безопасный, продуманный выбор с политической точки зрения… Он также яркий приверженец прогрессивных ценностей и придаст мотивации (для - ред.) явки электората демократов", - приводит издание слова Кольянезе. Профессор добавил, что Уолц привносит атмосферу военной службы и сельской жизни Среднего Запада в предвыборную гонку. При этом кандидат в вице-президенты от Демократической партии активно выступает за прогрессивные ценности и может повысить явку со стороны электората демократов. Таким образом, как считает Кольянезе, Уолц привлечет как членов прогрессивной фракции Демпартии, так и тех, кто не принадлежит ни к одной фракции, что представляет собой "редкую комбинацию". Ранее штаб действующего вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ назвали губернатора Уолца безопасным напарником для Харрис

Newsweek: губернатор Миннесоты Уолц привлечет сторонников демократов на выборы

© AP Photo / Abbie ParrГубернатор Миннесоты Тим Уолц
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Губернатор Миннесоты Тим Уолц . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц - безопасный и продуманный кандидат в вице-президенты и напарник для кандидата в президенты США Камалы Харрис, Уолц может помочь побудить больше сторонников демократов прийти на выборы, сообщает издание Newsweek со ссылкой на профессора политологии в юридической школе Пенсильванского университета Кэри Кольянезе.
"Он безопасный, продуманный выбор с политической точки зрения… Он также яркий приверженец прогрессивных ценностей и придаст мотивации (для - ред.) явки электората демократов", - приводит издание слова Кольянезе.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Профессор добавил, что Уолц привносит атмосферу военной службы и сельской жизни Среднего Запада в предвыборную гонку. При этом кандидат в вице-президенты от Демократической партии активно выступает за прогрессивные ценности и может повысить явку со стороны электората демократов. Таким образом, как считает Кольянезе, Уолц привлечет как членов прогрессивной фракции Демпартии, так и тех, кто не принадлежит ни к одной фракции, что представляет собой "редкую комбинацию".
Ранее штаб действующего вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис подтвердил выбор губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты. Официально они, как ожидается, будут выдвинуты номинантами от демократов на конвенции партии в Чикаго, которая начнется 19 августа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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В миреСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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