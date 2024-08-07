https://ria.ru/20240807/kerch-1964605804.html
В Керчи пройдут учения с применением стрелкового оружия
В Керчи пройдут учения с применением стрелкового оружия - РИА Новости, 07.08.2024
В Керчи пройдут учения с применением стрелкового оружия
Учения с применением стрелкового оружия пройдут днем в среду в районе Камыш-Бурунской бухты в Керчи в Крыму, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:25
2024-08-07T12:25
2024-08-07T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Учения с применением стрелкового оружия пройдут днем в среду в районе Камыш-Бурунской бухты в Керчи в Крыму, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Сегодня с 14:00 до 19:00 в районе Камыш-Бурунской бухты будут проходить учения с использованием стрелкового оружия. Просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении горадминистрации.
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керчь, россия, республика крым, общество, безопасность
Керчь, Россия, Республика Крым, Общество, Безопасность
В Керчи пройдут учения с применением стрелкового оружия
Учения с применением стрелкового оружия пройдут днем в крымской Керчи