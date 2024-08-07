https://ria.ru/20240807/kamyshin-1964637198.html

Около 2,4 млрд рублей направят на реализацию программы по развитию Камышина

Около 2,4 млрд рублей направят на реализацию программы по развитию Камышина - РИА Новости, 07.08.2024

Около 2,4 млрд рублей направят на реализацию программы по развитию Камышина

Власти Волгоградской области направят около 2,4 миллиарда рублей на реализацию программы развития города Камышин, которая включает в себя модернизацию дорожной... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:39

2024-08-07T13:39

2024-08-07T13:39

волгоградская область

камышин

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Власти Волгоградской области направят около 2,4 миллиарда рублей на реализацию программы развития города Камышин, которая включает в себя модернизацию дорожной сети, объектов здравоохранения и образования, сообщает в среду пресс-служба администрация региона. По информации властей, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду посетил Камышин, третий по величине город в регионе. Глава области побывал на местных промышленных предприятиях, осмотрел ход строительства новой поликлиники на 800 мест и кадетской школы, а также встретился с активом города, чтобы обсудить второй этап программы по развитию Камышина, которая реализуется с 2016 года. "В программу входят девяносто мероприятий и объектов модернизации городской инфраструктуры, в том числе дорожной сети, здравоохранения, образования, культуры, благоустройства территорий, обновления пассажирского автобусного парка", - говорится в сообщении властей. Как уточнили в администрации, с 2024 по 2026 года на ее реализацию будет выделено около 2,4 миллиарда рублей. "Работа проделала большая, много проблемных вопросов решено, но многое еще впереди. Важно, что проекты, связанные с социальной сферой, реализуются вместе с теми, что формируют доходную часть бюджета. Те планы, которые мы определили для развития Камышина, выполняются в соответствии с графиком. Прекрасно понимаем, что нужно увеличивать инвестиционную программу, связанную с развитием инфраструктуры Камышин", - приводит администрация слова Бочарова в сообщении.

https://ria.ru/20240701/volgograd-1956587002.html

камышин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камышин, андрей бочаров