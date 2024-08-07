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В Якутии потушили все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" - РИА Новости, 07.08.2024
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16:19 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/jakutija-1964689324.html
В Якутии потушили все лесные пожары в заповеднике "Олекминский"
В Якутии потушили все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" - РИА Новости, 07.08.2024
В Якутии потушили все лесные пожары в заповеднике "Олекминский"
Все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" потушены в Якутии, всего на территории 15 районов продолжают действовать 69 пожаров, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:19
2024-08-07T16:19
происшествия
олекминский район
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" потушены в Якутии, всего на территории 15 районов продолжают действовать 69 пожаров, сообщает оперативный штаб республики. Ранее сообщалось о том, что восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский". "За прошедшие сутки на территории республики ликвидировано шесть лесных пожаров общей площадью почти 7 тысяч гектаров, три из которых находились в Олекминском заповеднике… В тоже время обнаружено четыре новых лесных пожара площадью 508 гектаров", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплева. По его словам, всего на начало суток действуют 69 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях. Из них локализовано семь пожаров общей площадью 50 тысяч гектаров в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Нюрбинском и Олекминском районах. Задействовано в борьбе с огнем 1713 человек и 138 единиц техники. Работает авиация.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
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происшествия, олекминский район, природные пожары в россии
Происшествия, Олекминский район, Природные пожары в России
В Якутии потушили все лесные пожары в заповеднике "Олекминский"

Оперштаб: все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" В Якутии потушили

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров
Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров . Архивное фото
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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" потушены в Якутии, всего на территории 15 районов продолжают действовать 69 пожаров, сообщает оперативный штаб республики.
Ранее сообщалось о том, что восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский".
«
"За прошедшие сутки на территории республики ликвидировано шесть лесных пожаров общей площадью почти 7 тысяч гектаров, три из которых находились в Олекминском заповеднике… В тоже время обнаружено четыре новых лесных пожара площадью 508 гектаров", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплева.
По его словам, всего на начало суток действуют 69 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях. Из них локализовано семь пожаров общей площадью 50 тысяч гектаров в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Нюрбинском и Олекминском районах.
Задействовано в борьбе с огнем 1713 человек и 138 единиц техники. Работает авиация.
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ПроисшествияОлекминский районПриродные пожары в России
 
 
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