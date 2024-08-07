В Якутии потушили все лесные пожары в заповеднике "Олекминский"
Оперштаб: все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" В Якутии потушили
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров
Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров . Архивное фото
ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Все лесные пожары в заповеднике "Олекминский" потушены в Якутии, всего на территории 15 районов продолжают действовать 69 пожаров, сообщает оперативный штаб республики.
Ранее сообщалось о том, что восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский".
«
"За прошедшие сутки на территории республики ликвидировано шесть лесных пожаров общей площадью почти 7 тысяч гектаров, три из которых находились в Олекминском заповеднике… В тоже время обнаружено четыре новых лесных пожара площадью 508 гектаров", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплева.
По его словам, всего на начало суток действуют 69 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях. Из них локализовано семь пожаров общей площадью 50 тысяч гектаров в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Нюрбинском и Олекминском районах.
Задействовано в борьбе с огнем 1713 человек и 138 единиц техники. Работает авиация.
В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах
28 июня, 08:26