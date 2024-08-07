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В Израиле заявили о наивысшей боевой готовности армии - РИА Новости, 07.08.2024
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20:19 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/izrail-1964760382.html
В Израиле заявили о наивысшей боевой готовности армии
В Израиле заявили о наивысшей боевой готовности армии - РИА Новости, 07.08.2024
В Израиле заявили о наивысшей боевой готовности армии
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения авиабазы ВВС Израиля Тель-Ноф возле Тель-Авива заявил о наивысшей боевой... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:19
2024-08-07T20:19
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения авиабазы ВВС Израиля Тель-Ноф возле Тель-Авива заявил о наивысшей боевой готовности израильской армии к наступлению и обороне, его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале."Я вижу наивысшую боеготовность как в наступлении, так и в обороне. Мы будем знать, как провести очень быстрое наступление где угодно на Ливан, где угодно на Газу, где угодно на Ближнем Востоке над землей и под ней", - сказал он. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240807/hamas-1964666332.html
https://ria.ru/20240807/izrail-1964692255.html
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израиль
иран
тегеран (город)
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о наивысшей боевой готовности армии

Генштаб ЦАХАЛ заявил о наивысшей боевой готовности армии к наступлению и обороне

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения авиабазы ВВС Израиля Тель-Ноф возле Тель-Авива заявил о наивысшей боевой готовности израильской армии к наступлению и обороне, его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
"Я вижу наивысшую боеготовность как в наступлении, так и в обороне. Мы будем знать, как провести очень быстрое наступление где угодно на Ливан, где угодно на Газу, где угодно на Ближнем Востоке над землей и под ней", - сказал он.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану
Вчера, 15:10
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хезболлы" по противотанковым ракетам
Вчера, 16:34
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вчера, 15:23
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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