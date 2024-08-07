https://ria.ru/20240807/izmenenie-1964665393.html

"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике

"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике - РИА Новости, 07.08.2024

"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике

Вашингтон может полностью поменять свой курс в отношении Москвы и Киева в случае прихода к власти Дональда Трампа, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:07

2024-08-07T15:07

2024-08-07T15:07

в мире

украина

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

норберт реттген

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вашингтон может полностью поменять свой курс в отношении Москвы и Киева в случае прихода к власти Дональда Трампа, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в программе Hart aber fair на канале Das Erste."Мы должны готовиться к тому, что все дойдет до тотального изменения курса по Украине и России", — утверждает он.По мнению Реттгена, Трамп и его окружение не хотят уделять Европе излишнее внимание.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964580697.html

https://ria.ru/20240807/uspekh-1964628473.html

украина

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, норберт реттген, дмитрий песков