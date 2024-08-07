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"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике
"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике - РИА Новости, 07.08.2024
"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике
Вашингтон может полностью поменять свой курс в отношении Москвы и Киева в случае прихода к власти Дональда Трампа, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:07
2024-08-07T15:07
2024-08-07T15:07
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вашингтон может полностью поменять свой курс в отношении Москвы и Киева в случае прихода к власти Дональда Трампа, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в программе Hart aber fair на канале Das Erste."Мы должны готовиться к тому, что все дойдет до тотального изменения курса по Украине и России", — утверждает он.По мнению Реттгена, Трамп и его окружение не хотят уделять Европе излишнее внимание.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964580697.html
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"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике
Депутат бундестага призвал готовиться к изменению курса США по России и Украине