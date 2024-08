https://ria.ru/20240807/iran-1964763660.html

Иран попросил авиакомпании избегать его воздушного пространства, пишут СМИ

Иран попросил авиакомпании избегать его воздушного пространства, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

Иран попросил авиакомпании избегать его воздушного пространства, пишут СМИ

Власти Ирана попросили авиакомпании избегать воздушного пространства страны, сообщил египетский телеканал Extra News со ссылкой на источник в Министерстве... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:44

2024-08-07T20:44

2024-08-07T22:56

иран

в мире

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Власти Ирана попросили авиакомпании избегать воздушного пространства страны, сообщил египетский телеканал Extra News со ссылкой на источник в Министерстве гражданской авиации Египта."От иранских властей поступило уведомление избегать полетов в воздушном пространстве из-за военных учений", — заявил источник телеканала.Он уточнил, что уведомление отправили всем гражданским авиакомпаниям в мире.Как писала на минувшей неделе газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240807/tsahal-1964761362.html

https://ria.ru/20240807/iran-1964676669.html

иран

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, в мире, египет