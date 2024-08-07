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Иран ожидает поддержки исламских стран его права на ответ Израилю - РИА Новости, 07.08.2024
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17:28 07.08.2024 (обновлено: 21:07 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/iran-1964722129.html
Иран ожидает поддержки исламских стран его права на ответ Израилю
Иран ожидает поддержки исламских стран его права на ответ Израилю - РИА Новости, 07.08.2024
Иран ожидает поддержки исламских стран его права на ответ Израилю
Иранская сторона ожидает, что исламские государства поддержат Тегеран в его праве на ответ Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:28
2024-08-07T21:07
в мире
иран
израиль
мид ирана
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ТЕГЕРАН, 7 авг - РИА Новости. Иранская сторона ожидает, что исламские государства поддержат Тегеран в его праве на ответ Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни."Мы ожидаем, что исламские страны поддержат неотъемлемое и законное право Ирана на надлежащий ответ на агрессию со стороны Израиля, поскольку действия Ирана заключаются не только в защите своего суверенитета и национальной безопасности, но также в защите стабильности и безопасности всего региона Ближнего Востока", - сказал иранский политик, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, иран, израиль, мид ирана
В мире, Иран, Израиль, МИД Ирана
Иран ожидает поддержки исламских стран его права на ответ Израилю

Иран ожидает, что исламские страны поддержат его законное право на ответ Израилю

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 авг - РИА Новости. Иранская сторона ожидает, что исламские государства поддержат Тегеран в его праве на ответ Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни.
«
"Мы ожидаем, что исламские страны поддержат неотъемлемое и законное право Ирана на надлежащий ответ на агрессию со стороны Израиля, поскольку действия Ирана заключаются не только в защите своего суверенитета и национальной безопасности, но также в защите стабильности и безопасности всего региона Ближнего Востока", - сказал иранский политик, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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