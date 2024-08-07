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США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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15:41 07.08.2024 (обновлено: 16:37 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/iran-1964676669.html
США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ
США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ
В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может прибегнуть к неожиданным шагам в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета USA Today со... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:41
2024-08-07T16:37
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
сша
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может прибегнуть к неожиданным шагам в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета USA Today со ссылкой на двух американских чиновников."Иран может попытаться вплести нетрадиционное нападение, такое как убийство, в обычное нападение с применением ракет, поскольку шквальный огонь 300 ракет и дронов, обрушившийся со стороны Ирана на Израиль в апреле, оказался по большей части неэффективным", — говорится в материале. По данным издания, американские специалисты уже обнаружили признаки того, что Иран готовит нападение на Израиль, при этом масштабы и сроки возможной атаки остаются неясными.Кроме того, в США вызывает беспокойство, что к нападению могут присоединиться бойцы "Хезболлы". Один из источников сообщил, что у них есть арсенал ракет и снарядов, способных нанести значительный урон Израилю. При этом бойцы ливанского движения не принимали полноценного участия в нападении в апреле.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.
https://ria.ru/20240807/khamas-1964654567.html
https://ria.ru/20240807/hamas-1964666332.html
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израиль
иран
тегеран (город)
сша
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, сша
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, США
США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ

USA Today: США опасаются ответного убийства в Израиле со стороны Ирана

© AP Photo / Adel HanaИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может прибегнуть к неожиданным шагам в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета USA Today со ссылкой на двух американских чиновников.
"Иран может попытаться вплести нетрадиционное нападение, такое как убийство, в обычное нападение с применением ракет, поскольку шквальный огонь 300 ракет и дронов, обрушившийся со стороны Ирана на Израиль в апреле, оказался по большей части неэффективным", — говорится в материале.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Представитель ХАМАС назвал возможный ответ на убийство Хании правом Ирана
Вчера, 14:35
По данным издания, американские специалисты уже обнаружили признаки того, что Иран готовит нападение на Израиль, при этом масштабы и сроки возможной атаки остаются неясными.
Кроме того, в США вызывает беспокойство, что к нападению могут присоединиться бойцы "Хезболлы". Один из источников сообщил, что у них есть арсенал ракет и снарядов, способных нанести значительный урон Израилю. При этом бойцы ливанского движения не принимали полноценного участия в нападении в апреле.

Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен ракет и дронов.

Убийство главы политбюро ХАМАС

ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Представитель ХАМАС не исключил превентивный удар Израиля по Ирану
Вчера, 15:10
Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания
Вчера, 13:57
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеСША
 
 
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