https://ria.ru/20240807/iran-1964676669.html

США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ

США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ

В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может прибегнуть к неожиданным шагам в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета USA Today со... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:41

2024-08-07T15:41

2024-08-07T16:37

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

исмаил хания

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963095408_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_cd1e15e03099deebafc9a600426a7eb0.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может прибегнуть к неожиданным шагам в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета USA Today со ссылкой на двух американских чиновников."Иран может попытаться вплести нетрадиционное нападение, такое как убийство, в обычное нападение с применением ракет, поскольку шквальный огонь 300 ракет и дронов, обрушившийся со стороны Ирана на Израиль в апреле, оказался по большей части неэффективным", — говорится в материале. По данным издания, американские специалисты уже обнаружили признаки того, что Иран готовит нападение на Израиль, при этом масштабы и сроки возможной атаки остаются неясными.Кроме того, в США вызывает беспокойство, что к нападению могут присоединиться бойцы "Хезболлы". Один из источников сообщил, что у них есть арсенал ракет и снарядов, способных нанести значительный урон Израилю. При этом бойцы ливанского движения не принимали полноценного участия в нападении в апреле.Убийство главы политбюро ХАМАСХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.

https://ria.ru/20240807/khamas-1964654567.html

https://ria.ru/20240807/hamas-1964666332.html

https://ria.ru/20240807/khaniya-1964642949.html

израиль

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, сша