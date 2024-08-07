США опасаются зеркального ответа Ирана на убийство Хании, пишут СМИ
USA Today: США опасаются ответного убийства в Израиле со стороны Ирана
© AP Photo / Adel HanaИсмаил Хания
© AP Photo / Adel Hana
Исмаил Хания. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются, что Тегеран может прибегнуть к неожиданным шагам в ответ на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета USA Today со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, американские специалисты уже обнаружили признаки того, что Иран готовит нападение на Израиль, при этом масштабы и сроки возможной атаки остаются неясными.
Кроме того, в США вызывает беспокойство, что к нападению могут присоединиться бойцы "Хезболлы". Один из источников сообщил, что у них есть арсенал ракет и снарядов, способных нанести значительный урон Израилю. При этом бойцы ливанского движения не принимали полноценного участия в нападении в апреле.
Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен ракет и дронов.
Убийство главы политбюро ХАМАС
ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение возложило ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон и пообещало, что эта атака не останется без ответа.
Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
По данным газеты The New York Times, после произошедшего верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позднее постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает необходимым. Он подчеркнул, что убийства Хании не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против еврейского государства.