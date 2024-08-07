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Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% - РИА Новости, 07.08.2024
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19:17 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/infljatsija-1964749716.html
Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02%
Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% - РИА Новости, 07.08.2024
Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02%
Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,11% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:17
2024-08-07T19:17
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,11% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как пишут авторы обзора, на неделе с 30 июля по 5 августа в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02%. "Сохранилось ускорение дефляции на плодоовощную продукцию (минус 0,97%): увеличились темпы удешевления картофеля, продолжилось снижение цен на огурцы, помидоры, овощи "борщевого набора" и фрукты. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,06%", - говорится в документе. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,22% на фоне удорожания легковых автомобилей и электро- и бытовых приборов. "В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились (минус 0,52%) при значительном ускорении удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (минус 7%), а также услуг санаториев (минус 0,18%)", - указано в обзоре. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
https://ria.ru/20240730/inflyatsiya-1962935648.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02%

МЭР: инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,11% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как пишут авторы обзора, на неделе с 30 июля по 5 августа в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02%. "Сохранилось ускорение дефляции на плодоовощную продукцию (минус 0,97%): увеличились темпы удешевления картофеля, продолжилось снижение цен на огурцы, помидоры, овощи "борщевого набора" и фрукты. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,06%", - говорится в документе.
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В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,22% на фоне удорожания легковых автомобилей и электро- и бытовых приборов.
«
"В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились (минус 0,52%) при значительном ускорении удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (минус 7%), а также услуг санаториев (минус 0,18%)", - указано в обзоре.
В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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