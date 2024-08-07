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В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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18:53 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/gumpomosch-1964745439.html
В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
Псковская региональная общественная организация "Ресурсный центр добровольчества" открыла срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:53
2024-08-07T18:53
курская область
россия
курск
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
псков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Псковская региональная общественная организация "Ресурсный центр добровольчества" открыла срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от украинских атак, сообщили региональные власти. "Региональный штаб #Мывместе открывает срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска, пострадавших от обстрела ВСУ", - сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области. Уточняется, что в качестве гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, одноразовые пеленки и детское питание. Также можно перечислить денежное пожертвование. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, псков
Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Псков
В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

В Пскове открыли срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Псковская региональная общественная организация "Ресурсный центр добровольчества" открыла срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от украинских атак, сообщили региональные власти.
«
"Региональный штаб #Мывместе открывает срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска, пострадавших от обстрела ВСУ", - сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.
Уточняется, что в качестве гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, одноразовые пеленки и детское питание. Также можно перечислить денежное пожертвование.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Курская областьРоссияКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПсков
 
 
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