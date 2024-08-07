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В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Псковская региональная общественная организация "Ресурсный центр добровольчества" открыла срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:53

2024-08-07T18:53

2024-08-07T18:53

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курск

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Псковская региональная общественная организация "Ресурсный центр добровольчества" открыла срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от украинских атак, сообщили региональные власти. "Региональный штаб #Мывместе открывает срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска, пострадавших от обстрела ВСУ", - сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области. Уточняется, что в качестве гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, одноразовые пеленки и детское питание. Также можно перечислить денежное пожертвование. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/putin-1964677910.html

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Кадры поражения военной техники ВСУ Кадры поражения военной техники ВСУ 2024-08-07T18:53 true PT0M50S

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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, псков