В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
В Пскове открыли срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Псковская региональная общественная организация "Ресурсный центр добровольчества" открыла срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от украинских атак, сообщили региональные власти.
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"Региональный штаб #Мывместе открывает срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска, пострадавших от обстрела ВСУ", - сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.
Уточняется, что в качестве гуманитарной помощи принимаются постельные принадлежности, одежда и обувь, продукты, гигиенические наборы, одноразовые пеленки и детское питание. Также можно перечислить денежное пожертвование.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.