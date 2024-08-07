https://ria.ru/20240807/gumpomosch-1964738035.html
Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области
Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики собрать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области, которая подверглась... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
рустам минниханов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики собрать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области, которая подверглась атаке ВСУ, сообщает пресс-служба главы региона. "Рустам Минниханов дал поручение правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области. Раис (глава) республики выразил соболезнования семьям погибших в этом варварском нападении на мирное население и пожелал скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении. Особые слова поддержи Минниханов адресовал детям, которые пострадали от обстрелов и сейчас находятся в больнице. Также для сбора средств пострадавшим в Курской области благотворительным фондом "Ак Барс Созидание" создан специальный счет. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
2024-08-07T18:12
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курская область, россия, киев, рустам минниханов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Рустам Минниханов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области
Минниханов поручил направить гуманитарную помощь жителям Курской области