https://ria.ru/20240807/gumpomosch-1964738035.html

Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области

Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Татарстан направит гуманитарную помощь жителям Курской области

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики собрать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области, которая подверглась... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

рустам минниханов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики собрать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области, которая подверглась атаке ВСУ, сообщает пресс-служба главы региона. "Рустам Минниханов дал поручение правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области. Раис (глава) республики выразил соболезнования семьям погибших в этом варварском нападении на мирное население и пожелал скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении. Особые слова поддержи Минниханов адресовал детям, которые пострадали от обстрелов и сейчас находятся в больнице. Также для сбора средств пострадавшим в Курской области благотворительным фондом "Ак Барс Созидание" создан специальный счет. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964633582.html

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Кадры поражения военной техники ВСУ Кадры поражения военной техники ВСУ 2024-08-07T18:12 true PT0M50S

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курская область, россия, киев, рустам минниханов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины