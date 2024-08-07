Первая группа курских жителей благополучно добралась до Орловской области
Первая группа курских жителей успешно добралась до места размещения под Орлом
Город Орел . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первая группа жителей приграничья Курской области благополучно добралась до места размещения в Орловской области и обустроилась, сообщил врио курского губернатора Алексей Смирнов.
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"Получаем помощь от регионов России. Прошедшей ночью была оперативно организована отправка первой группы жителей приграничья в Орловскую область. Мой коллега, губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков, сообщил, что наши земляки благополучно доехали до места размещения, обустроились. Ближайшие соседи готовы принять всех желающих - сколько потребуется", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Также Смирнов уточнил, что со многими главами регионов находится в постоянном контакте.
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"Уже договорились об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. Пострадавших будем направлять на лечение в столичные клиники. Помощь с транспортом тоже получаем. Кроме того, губернаторы предложили помочь нам в ликвидации последствий атаки украинских террористов", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.