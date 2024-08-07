https://ria.ru/20240807/gostinitsa-1964639536.html

Гостиницу на 49 номеров построят в Павловском Посаде

Гостиницу на 49 номеров построят в Павловском Посаде - РИА Новости, 07.08.2024

Гостиницу на 49 номеров построят в Павловском Посаде

Новый гостиничный комплекс на 49 номеров будет построен в Павловском Посаде на участке, предоставленном инвестору по упрощенной процедуре – без проведения... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:46

2024-08-07T13:46

2024-08-07T13:46

новости подмосковья

павловский посад

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый гостиничный комплекс на 49 номеров будет построен в Павловском Посаде на участке, предоставленном инвестору по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья. Проект реализует компания "Бизнеспрогресс". "Площадь земельного участка, предоставленного инвестору без проведения торгов, составляет 0,35 гектара. Инвестиции в проект оцениваются в 98 миллионов рублей. В новом гостиничном комплексе создадут около 30 рабочих мест. Реализация проекта ожидается к 2030 году", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По проекту планируется возведение двухэтажного здания гостиницы, общая площадь которого составит 3,6 тысячи квадратных метров. Комплекс будет иметь 49 номеров.

https://realty.ria.ru/20240806/vorobev-1964460012.html

павловский посад

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

павловский посад, московская область (подмосковье)