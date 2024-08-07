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Гостиницу на 49 номеров построят в Павловском Посаде
Гостиницу на 49 номеров построят в Павловском Посаде - РИА Новости, 07.08.2024
Гостиницу на 49 номеров построят в Павловском Посаде
Новый гостиничный комплекс на 49 номеров будет построен в Павловском Посаде на участке, предоставленном инвестору по упрощенной процедуре – без проведения... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:46
2024-08-07T13:46
2024-08-07T13:46
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый гостиничный комплекс на 49 номеров будет построен в Павловском Посаде на участке, предоставленном инвестору по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья. Проект реализует компания "Бизнеспрогресс". "Площадь земельного участка, предоставленного инвестору без проведения торгов, составляет 0,35 гектара. Инвестиции в проект оцениваются в 98 миллионов рублей. В новом гостиничном комплексе создадут около 30 рабочих мест. Реализация проекта ожидается к 2030 году", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По проекту планируется возведение двухэтажного здания гостиницы, общая площадь которого составит 3,6 тысячи квадратных метров. Комплекс будет иметь 49 номеров.
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РИА Новости
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павловский посад, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Павловский Посад, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый гостиничный комплекс на 49 номеров будет построен в Павловском Посаде на участке, предоставленном инвестору по упрощенной процедуре – без проведения торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Проект реализует компания "Бизнеспрогресс".
"Площадь земельного участка, предоставленного инвестору без проведения торгов, составляет 0,35 гектара. Инвестиции в проект оцениваются в 98 миллионов рублей. В новом гостиничном комплексе создадут около 30 рабочих мест. Реализация проекта ожидается к 2030 году", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По проекту планируется возведение двухэтажного здания гостиницы, общая площадь которого составит 3,6 тысячи квадратных метров. Комплекс будет иметь 49 номеров.