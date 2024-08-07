https://ria.ru/20240807/gastroenterolog-1964541579.html

Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак

Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак - РИА Новости, 07.08.2024

Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак

Манная каша очень калорийна и при этом содержит витаминов не больше, чем бутерброд с колбасой, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T03:07

2024-08-07T03:07

2024-08-07T07:45

общество

московская область (подмосковье)

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822226501_0:107:1920:1187_1920x0_80_0_0_2e666ec1641d2420f008537351092d74.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Манная каша очень калорийна и при этом содержит витаминов не больше, чем бутерброд с колбасой, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна", - отметила Сухорукова. Также на завтрак не стоит увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, так как они сделаны с большим количеством рафинированного сахара и искусственных добавок.

https://ria.ru/20240609/travmatolog-1951720072.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество