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Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак - РИА Новости, 07.08.2024
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03:07 07.08.2024 (обновлено: 07:45 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/gastroenterolog-1964541579.html
Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак
Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак - РИА Новости, 07.08.2024
Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак
Манная каша очень калорийна и при этом содержит витаминов не больше, чем бутерброд с колбасой, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:07
2024-08-07T07:45
общество
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россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Манная каша очень калорийна и при этом содержит витаминов не больше, чем бутерброд с колбасой, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна", - отметила Сухорукова. Также на завтрак не стоит увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, так как они сделаны с большим количеством рафинированного сахара и искусственных добавок.
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общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак

Врач Сухорукова: в манной каше не больше витаминов, чем в бутерброде с колбасой

© Фото : Pixabay/angelicavaihelМанная каша с ягодами
Манная каша с ягодами - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Pixabay/angelicavaihel
Манная каша с ягодами. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Манная каша очень калорийна и при этом содержит витаминов не больше, чем бутерброд с колбасой, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна", - отметила Сухорукова.
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Также на завтрак не стоит увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, так как они сделаны с большим количеством рафинированного сахара и искусственных добавок.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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