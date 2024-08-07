Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:08 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/finrynok-1964747754.html
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком - РИА Новости, 07.08.2024
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:08
2024-08-07T19:08
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "Российская и белорусская стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства", - говорится в заявлении. Отмечается, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских организаций и трансграничных учреждений.
https://ria.ru/20240801/belorussija-1963522306.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком

РФ и Белоруссия подписали соглашение о совместном контроле за финансовым рынком

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
"Российская и белорусская стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства", - говорится в заявлении.
Отмечается, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских организаций и трансграничных учреждений.
Рабочее совещание по вопросу развития в регионах России единых мультибрендовых центров продаж и сервисного обслуживания белорусской техники - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Белоруссия создает в России пять мультибрендовых центров продажи техники
1 августа, 19:16
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала