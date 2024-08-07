https://ria.ru/20240807/finrynok-1964747754.html

Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком

Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком - РИА Новости, 07.08.2024

Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком

Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:08

2024-08-07T19:08

2024-08-07T19:08

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "Российская и белорусская стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства", - говорится в заявлении. Отмечается, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских организаций и трансграничных учреждений.

https://ria.ru/20240801/belorussija-1963522306.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия