https://ria.ru/20240807/finrynok-1964747754.html
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком - РИА Новости, 07.08.2024
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:08
2024-08-07T19:08
2024-08-07T19:08
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "Российская и белорусская стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства", - говорится в заявлении. Отмечается, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских организаций и трансграничных учреждений.
https://ria.ru/20240801/belorussija-1963522306.html
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россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
Россия и Белоруссия подписали соглашение о контроле за финрынком
РФ и Белоруссия подписали соглашение о совместном контроле за финансовым рынком
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
"Российская и белорусская стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства", - говорится в заявлении.
Отмечается, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских организаций и трансграничных учреждений.