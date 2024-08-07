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Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью - РИА Новости, 07.08.2024
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19:09 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/finlyandiya-1964748248.html
Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью
Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью - РИА Новости, 07.08.2024
Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:09
2024-08-07T19:09
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Как сообщают финские СМИ, Валтонен заявила, что граница с Россией остается закрытой, однако власти могут вернуться к рассмотрению вопроса об открытии границы осенью. Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960039765.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью

МИД Финляндии: вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
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Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году
16 июля, 15:21
Как сообщают финские СМИ, Валтонен заявила, что граница с Россией остается закрытой, однако власти могут вернуться к рассмотрению вопроса об открытии границы осенью.
Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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