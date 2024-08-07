https://ria.ru/20240807/finlyandiya-1964748248.html

Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью

Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью - РИА Новости, 07.08.2024

Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:09

2024-08-07T19:09

2024-08-07T19:09

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Как сообщают финские СМИ, Валтонен заявила, что граница с Россией остается закрытой, однако власти могут вернуться к рассмотрению вопроса об открытии границы осенью. Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960039765.html

https://ria.ru/20240731/finlyandiya-1963250014.html

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