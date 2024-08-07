Вопрос открытия границы Финляндии и России могут рассмотреть осенью
МИД Финляндии: вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что вопрос открытия границы с Россией могут рассмотреть осенью.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
Как сообщают финские СМИ, Валтонен заявила, что граница с Россией остается закрытой, однако власти могут вернуться к рассмотрению вопроса об открытии границы осенью.
Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.