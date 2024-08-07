https://ria.ru/20240807/finlyandiya-1964595701.html

Родители учеников финско-русского класса, который закрыли, обратились в суд

Родители учеников финско-русского класса, который закрыли, обратились в суд - РИА Новости, 07.08.2024

Родители учеников финско-русского класса, который закрыли, обратились в суд

Родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть, ожидают рассмотрения апелляции в суде, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:41

2024-08-07T11:41

2024-08-07T11:45

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть, ожидают рассмотрения апелляции в суде, заявила РИА Новости председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя. Власти города Турку в марте приняли решение прекратить набор в класс с 2025 года, мотивируя это уменьшением численности учеников в городе. "В июле мы подали апелляцию в административный суд на решение городских властей. Сейчас ждем решения о том, примут ли наш вопрос к рассмотрению", – сказала собеседница агентства.Родители потребовали заново рассмотреть вопрос о необходимости финско-русского класса в школе Пуолала в Турку, рассказала Тяхкяпяя. В апелляции они указали на нарушения закона и протокола при принятии этого решения городскими властями. "Если городское решение останется в силе, то нынешние первоклассники будут последними, и следующего набора больше не будет", - добавила она. Ранее она сообщила РИА Новости, что в Турку нет курсов по изучению русского языка для детей. Существующие курсы отличаются высоким уровнем сложности и не могут заменить формат двуязычного обучения в общеобразовательной школе. Финско-русский класс в Турку был создан еще в 1994 году и переведен на постоянной основе в школу Пуолала в 2003 году. Набор в класс с самого начала осуществлялся таким образом, чтобы в него входили дети и из русских семей, и из финских.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

https://radiosputnik.ru/20240228/shkoly-1930035292.html

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турку, финляндия, россия, в мире