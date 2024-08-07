https://ria.ru/20240807/festival-1964530745.html
Экскурсии "Москва экономическая" пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"
Экскурсии "Москва экономическая" пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030" - РИА Новости, 07.08.2024
Экскурсии "Москва экономическая" пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"
Цикл пешеходных экскурсий на экономическую тему состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", заявила заммэра Москвы, руководитель... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:15
2024-08-07T11:15
2024-08-07T11:38
москва
мария багреева
россия
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МОСКВА, 7 августа - РИА Новости. Цикл пешеходных экскурсий на экономическую тему состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", заявила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. "Москва - одна из пяти крупнейших городских экономик мира и главный экономический центр России. Особое положение и роль города в развитии страны всегда делали его точкой притяжения для российских и иностранных предпринимателей. Посто янно растущая экономика Москвы оказывала серьезное влияние на архитектурно-градостроительный облик города", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Она отметила, что участники экскурсий "Москва экономическая" смогут узнать больше об архитектуре центральной части города и "посмотреть на историю города через призму его экономического развития".Экскурсии будут проводиться в выходные вплоть до 8 сентября. Гидами будут ведущий проекта Johnny from Moscow Иван Голубев, руководитель Ассоциации глухих и слабослышащих гидов России Виктория Салий экскурсовод Марина Крамская, гид-искусствовед Никита Мещеряков, а также сооснователь проекта "Города & Люди" Екатерина Полякова.Среди тем – улицы, где зарождалась экономика Москвы, история торговых предприятий города, принципы работы доходных домов.На экскурсии Голубева 10 августа и 11 августа уже открыта запись, как и на мероприятия Салий и Крамской.Фестиваль проходит в Москве с 1 августа по 8 сентября. Регистрация на другие экскурсии откроется на сайте форума-фестиваля в ближайшее время.
https://ria.ru/20240805/bagreeva-1964022624.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мария багреева, россия
Москва, Мария Багреева, Россия
Экскурсии "Москва экономическая" пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"
Экскурсии "Москва экономическая" пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"
МОСКВА, 7 августа - РИА Новости. Цикл пешеходных экскурсий на экономическую тему состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", заявила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
"Москва - одна из пяти крупнейших городских экономик мира и главный экономический центр России
. Особое положение и роль города в развитии страны всегда делали его точкой притяжения для российских и иностранных предпринимателей. Посто янно растущая экономика Москвы оказывала серьезное влияние на архитектурно-градостроительный облик города", - цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
Она отметила, что участники экскурсий "Москва экономическая" смогут узнать больше об архитектуре центральной части города и "посмотреть на историю города через призму его экономического развития".
Экскурсии будут проводиться в выходные вплоть до 8 сентября. Гидами будут ведущий проекта Johnny from Moscow Иван Голубев, руководитель Ассоциации глухих и слабослышащих гидов России Виктория Салий экскурсовод Марина Крамская, гид-искусствовед Никита Мещеряков, а также сооснователь проекта "Города & Люди" Екатерина Полякова.
Среди тем – улицы, где зарождалась экономика Москвы, история торговых предприятий города, принципы работы доходных домов.
На экскурсии Голубева 10 августа
и 11 августа
уже открыта запись, как и на мероприятия Салий
и Крамской
.
Фестиваль проходит в Москве с 1 августа по 8 сентября. Регистрация на другие экскурсии откроется на сайте
форума-фестиваля в ближайшее время.