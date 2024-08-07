Канада эвакуирует семьи своих дипломатов из Израиля
Ynet: посольство Канады в Израиле эвакуирует семьи своих дипломатов в Иорданию
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Посольство Канады в Израиле заявило израильскому МИД, что эвакуирует семьи своих дипломатов в Иорданию на фоне ухудшения положения в области безопасности в регионе и подготовки к атаке со стороны Ирана, сообщает портал Ynet.
"Посольство Канады в Израиле проинформировало министерство иностранных дел в среду днем о том, что семьи канадских дипломатов покинут Израиль и отправятся в Иорданию в связи с ухудшением положения в области безопасности и подготовкой к атаке со стороны Ирана", - говорится в сообщении портала.
Во вторник газета Times of Israel со ссылкой на заявление министра обороны еврейского государства Йоава Галанта сообщала, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оттачивает наступательные возможности и улучшает готовность к обороне на фоне потенциальной атаки Ирана и его союзных движений.
Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.