https://ria.ru/20240807/dodon-1964580231.html

Додон выступил за принятие закона об иноагентах

Додон выступил за принятие закона об иноагентах - РИА Новости, 07.08.2024

Додон выступил за принятие закона об иноагентах

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон высказался за принятие закона об иноагентах, аналогичного грузинскому. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:35

2024-08-07T10:35

2024-08-07T10:35

в мире

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молдавия

сша

игорь додон

саломе зурабишвили

евросоюз

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КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон высказался за принятие закона об иноагентах, аналогичного грузинскому. По его мнению, НПО в Молдавии обладают чрезмерным влиянием, превышающим влияние СМИ и политиков. "Нам нужны инструменты для проверки того, чем занимаются неправительственные организации, которые становятся отдельной ветвью власти в нашей стране и имеют даже большую силу, чем СМИ и политики. Бюджеты НПО достигают сотен миллионов," - написал Додон в своем Telegram-канале. В Молдавии насчитывается более 12 тысяч зарегистрированных неправительственных организаций. Парламент Грузии в мае принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето, назвав этот закон "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней минюст Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После этого те организации, которые имеют более 20% иностранного финансирования, будут обязаны зарегистрироваться на портале и задекларировать финансы 2023 года. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240603/gruziya-1950101108.html

https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945497206.html

грузия

молдавия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, молдавия, сша, игорь додон, саломе зурабишвили, евросоюз