https://ria.ru/20240807/covid-19-1964691590.html

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России - РИА Новости, 07.08.2024

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:31

2024-08-07T16:31

2024-08-07T16:53

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре."Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*. В целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая", - рассказали в пресс-службе.Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия – все это оказывает влияние на рост заболеваемости.К концу лета - началу осени традиционно ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков. Кроме того, совсем скоро школьники и студенты начнут массово возвращаться домой и готовиться к началу учебного года.В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики респираторных инфекций необходимо соблюдать гигиену рук, использовать кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения, а также исключить контакты с заболевшими людьми. При первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.

https://ria.ru/20240806/koronavirus-1964351206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество