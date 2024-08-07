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Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России - РИА Новости, 07.08.2024
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16:31 07.08.2024 (обновлено: 16:53 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/covid-19-1964691590.html
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России - РИА Новости, 07.08.2024
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:31
2024-08-07T16:53
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре."Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*. В целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая", - рассказали в пресс-службе.Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия – все это оказывает влияние на рост заболеваемости.К концу лета - началу осени традиционно ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков. Кроме того, совсем скоро школьники и студенты начнут массово возвращаться домой и готовиться к началу учебного года.В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики респираторных инфекций необходимо соблюдать гигиену рук, использовать кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения, а также исключить контакты с заболевшими людьми. При первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.
https://ria.ru/20240806/koronavirus-1964351206.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в России

Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России контролируемая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«
"Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*. В целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в стране контролируемая", - рассказали в пресс-службе.
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Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия – все это оказывает влияние на рост заболеваемости.
К концу лета - началу осени традиционно ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков. Кроме того, совсем скоро школьники и студенты начнут массово возвращаться домой и готовиться к началу учебного года.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в целях профилактики респираторных инфекций необходимо соблюдать гигиену рук, использовать кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения, а также исключить контакты с заболевшими людьми. При первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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