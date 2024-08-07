https://ria.ru/20240807/cherepovets-1964742991.html

Специалисты не обнаружили червей в водопроводной воде Череповца

Специалисты не обнаружили червей в водопроводной воде Череповца - РИА Новости, 07.08.2024

Специалисты не обнаружили червей в водопроводной воде Череповца

В водопроводной воде Череповца специалисты не обнаружили червей, сейчас зафиксированы единичные обращения от жителей Северного района, но подтвержденных случаев РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:46

2024-08-07T18:46

2024-08-07T18:46

вологодская область

череповец

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

георгий филимонов

северный район

жкх

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В водопроводной воде Череповца специалисты не обнаружили червей, сейчас зафиксированы единичные обращения от жителей Северного района, но подтвержденных случаев среди них, сообщил мэр города Вадим Германов в своем телеграм-канале. "Специалисты не нашли червей в водопроводной воде в Череповце. В последние два дня мы видим единичные обращения из Северного района, но пока подтвержденных случаев нет", - написал он. Впервые об этой проблеме стало известно 23 июня. Жалобы поступали из нескольких домов Индустриального района. Причиной послужило долгое отсутствие горячего водоснабжения, а также неисправные теплообменники в подвалах домов. Тогда специалисты "Водоканала" начали промывать внутридомовые сети. В июле врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов посетил Череповец, где осмотрел дома с проблемами горячего водоснабжения и санитарными нарушениями. Тогда он отметил, что для ликвидации биоматериалов в воде нужно установить обратный клапан в домах и дезинфицировать коммунальную систему. С 25 июля не зафиксировано ни одного обращения по наличию червей в воде. "На повестке дня эта тема вновь оказалась в минувший понедельник. Тогда появились два обращения от жителей Северного района и видеозапись, где в емкостях с водой присутствовали посторонние включения. Комиссионные проверки выезжали в каждую квартиру и пока подтвержденных лабораторно случаев нет", - уточнил Германов. Он добавил, что питьевая вода, которую "Водоканал" подает в сеть, полностью соответствует всем санитарным нормам и правилам. "Это подтверждают специалисты Роспотребнадзора, которые берут пробы в цехе водоподготовки и непосредственно из городской водопроводной сети", - резюмировал мэр. По данным пресс-службы регионального правительства, в этом году в Вологодской области запланировано отремонтировать 94 километра сетей и построить или реконструировать 80 объектов коммунальной инфраструктуры. На эти средства выделена сумма в объеме более 6 миллиардов рублей.

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https://ria.ru/20240722/moskva-1961201618.html

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череповец, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), георгий филимонов, северный район, жкх, россия