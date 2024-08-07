https://ria.ru/20240807/buryatiya-1964548650.html
В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал"
В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал" - РИА Новости, 07.08.2024
В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал"
Движение по участку федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Бурятии открылось для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:55
2024-08-07T05:55
2024-08-07T05:55
происшествия
иркутск
улан-удэ
чита
наводнения в россии — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963983393_0:215:443:464_1920x0_80_0_0_d8614179e9cc56314d2c3cdd08402360.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Движение по участку федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Бурятии открылось для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона. "На участке 555 – 590 км автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск ‒ Улан-Удэ ‒ Чита (Республика Бурятия, н.п. Хонхолой) открыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении. В минтрансе республики уточнили, что по мосту через реки Тугнуй (км 543) и Хонхолойка (км 589) транспорт может ехать в обоих направлениях, по мосту через Сухару (км 555) в реверсивном режиме. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе республики и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" 1 августа было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком были повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Были организованы объезды.
https://ria.ru/20240806/primore-1964307541.html
https://ria.ru/20240805/pavodok-1964075135.html
иркутск
улан-удэ
чита
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963983393_0:174:443:506_1920x0_80_0_0_6eedd717a0ffb17fbbe6a87cbbb55eec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, улан-удэ, чита, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Наводнения в России — 2024, Россия
В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал"
В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал" для всех видов транспорта