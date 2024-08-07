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В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал"

В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал" - РИА Новости, 07.08.2024

В Бурятии открыли движение по участку трассы "Байкал"

Движение по участку федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Бурятии открылось для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:55

2024-08-07T05:55

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УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Движение по участку федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Бурятии открылось для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона. "На участке 555 – 590 км автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск ‒ Улан-Удэ ‒ Чита (Республика Бурятия, н.п. Хонхолой) открыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении. В минтрансе республики уточнили, что по мосту через реки Тугнуй (км 543) и Хонхолойка (км 589) транспорт может ехать в обоих направлениях, по мосту через Сухару (км 555) в реверсивном режиме. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В связи с прорывом дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе республики и подтоплением федеральной дороги Р-258 "Байкал" 1 августа было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км. Паводком были повреждены три моста - через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км. Были организованы объезды.

https://ria.ru/20240806/primore-1964307541.html

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происшествия, иркутск, улан-удэ, чита, наводнения в россии — 2024, россия