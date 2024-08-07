https://ria.ru/20240807/britanija-1964668093.html

В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек

В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек - РИА Новости, 07.08.2024

В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек

Около 430 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, говорится... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:17

2024-08-07T15:17

2024-08-07T15:17

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 430 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального совета начальников полиции (NPCC). "Примерно 120 людям были выдвинуты обвинения, и было произведено 428 задержаний", - сказано в документе. Ожидается, что это число будет "значительно увеличиваться" с каждым днем, поскольку полиция продолжает работать с системой уголовного правосудия для привлечения участников беспорядков к ответственности, заявили в Национальном совете. В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения. Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения. На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html

https://ria.ru/20240807/britaniya-1964534072.html

https://ria.ru/20240806/mask-1964322285.html

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в мире, россия, великобритания, руанда, кир стармер, лига английской обороны, беспорядки в британии