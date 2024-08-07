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В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек - РИА Новости, 07.08.2024
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15:17 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/britanija-1964668093.html
В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек
В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек - РИА Новости, 07.08.2024
В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек
Около 430 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, говорится... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:17
2024-08-07T15:17
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 430 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального совета начальников полиции (NPCC). "Примерно 120 людям были выдвинуты обвинения, и было произведено 428 задержаний", - сказано в документе. Ожидается, что это число будет "значительно увеличиваться" с каждым днем, поскольку полиция продолжает работать с системой уголовного правосудия для привлечения участников беспорядков к ответственности, заявили в Национальном совете. В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения. Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения. На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html
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в мире, россия, великобритания, руанда, кир стармер, лига английской обороны, беспорядки в британии
В мире, Россия, Великобритания, Руанда, Кир Стармер, Лига английской обороны, Беспорядки в Британии
В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек

В Британии задержали около 430 человек с начала беспорядков из-за убийства детей

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 430 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального совета начальников полиции (NPCC).
"Примерно 120 людям были выдвинуты обвинения, и было произведено 428 задержаний", - сказано в документе.
Ожидается, что это число будет "значительно увеличиваться" с каждым днем, поскольку полиция продолжает работать с системой уголовного правосудия для привлечения участников беспорядков к ответственности, заявили в Национальном совете.
Люси Конноли - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вчера, 11:12
В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения.
Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране.
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По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения.
На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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В миреРоссияВеликобританияРуандаКир СтармерЛига английской обороныБеспорядки в Британии
 
 
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