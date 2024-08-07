В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек
В Британии задержали около 430 человек с начала беспорядков из-за убийства детей
© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 430 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального совета начальников полиции (NPCC).
"Примерно 120 людям были выдвинуты обвинения, и было произведено 428 задержаний", - сказано в документе.
Ожидается, что это число будет "значительно увеличиваться" с каждым днем, поскольку полиция продолжает работать с системой уголовного правосудия для привлечения участников беспорядков к ответственности, заявили в Национальном совете.
В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения.
Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране.
По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения.
На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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