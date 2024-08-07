https://ria.ru/20240807/bolgarija-1964706839.html

Болгария разрешила своим военным обучать украинцев в других странах

Болгария разрешила своим военным обучать украинцев в других странах - РИА Новости, 07.08.2024

Болгария разрешила своим военным обучать украинцев в других странах

Совет министров Болгарии разрешил военнослужащим национальных вооруженных сил участвовать в операциях НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:06

2024-08-07T17:06

2024-08-07T17:06

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болгария

сергей лавров

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Совет министров Болгарии разрешил военнослужащим национальных вооруженных сил участвовать в операциях НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и обучения на территории других стран, сообщает телеканал Bulgaria ON AIR. "Принимая такое решение, наша страна демонстрирует приверженность поддержке Украины, готовность отстаивать евроатлантические ценности и проявлять союзную солидарность к общим усилиям по поддержке мира и безопасности в мире," - говорится в постановлении совета министров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240807/miroshnik-1964671156.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, болгария, сергей лавров, нато