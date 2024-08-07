Болгария разрешила своим военным обучать украинцев в других странах
Болгария разрешила военным участвовать в операциях НАТО для помощи Украине
© iStock.com / sandsunВид на город Варну в Болгарии
© iStock.com / sandsun
Вид на город Варну в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Совет министров Болгарии разрешил военнослужащим национальных вооруженных сил участвовать в операциях НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и обучения на территории других стран, сообщает телеканал Bulgaria ON AIR.
"Принимая такое решение, наша страна демонстрирует приверженность поддержке Украины, готовность отстаивать евроатлантические ценности и проявлять союзную солидарность к общим усилиям по поддержке мира и безопасности в мире," - говорится в постановлении совета министров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.