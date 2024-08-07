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Благоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году - РИА Новости, 07.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:10 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/blagoustroystvo-1964602610.html
Благоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году
Благоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году - РИА Новости, 07.08.2024
Благоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году
В Тверской области благоустраивают города, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в этом году общественные... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:10
2024-08-07T12:10
тверская область
конаково
торжок
игорь руденя
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Тверской области благоустраивают города, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в этом году общественные пространства отремонтировали в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы по благоустройству проходят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". Территории преображаются, в частности, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2018-2023 годах его победителями стали 24 проекта, представленных городами Верхневолжья. "Благоустройство городской среды – одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиций", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. Всего с 2019 по 2023 годы реализовано 15 проектов – победителей I-VII конкурсов. В 2024 году завершены работы по благоустройству общественных пространств еще в трех городах. Так, в Старице появилось свое "Зарядье". Территория, имеющая важное историко-культурное значение, стала местом для проведения знаковых городских мероприятий: фестивалей, ярмарок и других. Здесь создана игровая и прогулочные зоны, событийная площадка, установлены архитектурные объекты. В Весьегонске обустроили функциональные зоны и прогулочные маршруты в Приморском парке, который расположен на берегу Рыбинского водохранилища и является популярным местом отдыха у местных жителей и туристов. А в древнем Торопце, отмечающем в этом году свое 950-летие, обновлены части Советской и Комсомольской улиц. Они имеют историческую ценность и важны для общегородского пространственного, социально-экономического развития всего Торопца. Рядом с ними сконцентрировано много социальных, экономических, общественных, туристических, рекреационных объектов, а также объектов культурного наследия. Кроме того, ряд проектов в настоящее время находится на стадии завершения: это благоустройство общественной территории "Стрелка реки Донховка" в Конакове, центральной площади у Дома народного творчества в Красном Холме, Привокзальной площади в Лихославле. В прошлом году победителями VIII Всероссийского конкурса от Тверской области стали три проекта: благоустройство Советской площади в Бежецке, площади 9-го Января в Торжке, третий этап работ в парковой зоне по улице Венецианова в Удомле. В городах запланировано формирование различных тематических зон, создание необходимой инфраструктуры.
https://ria.ru/20240731/rezultaty-1963263614.html
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конаково
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конаково, торжок, игорь руденя
Тверская область, Конаково, Торжок, Игорь Руденя

Благоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиБлагоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году
Благоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Благоустройство в трех тверских городах по нацпроекту завершили в этом году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Тверской области благоустраивают города, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в этом году общественные пространства отремонтировали в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы по благоустройству проходят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" президентского нацпроекта "Жилье и городская среда". Территории преображаются, в частности, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2018-2023 годах его победителями стали 24 проекта, представленных городами Верхневолжья.
Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Руденя назвал главные результаты работы правительства Тверской области
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"Благоустройство городской среды – одна из важных составляющих комплексного развития Тверской области, создания современных пространств в наших городах с учетом особенностей их уникального облика, истории и традиций", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Всего с 2019 по 2023 годы реализовано 15 проектов – победителей I-VII конкурсов. В 2024 году завершены работы по благоустройству общественных пространств еще в трех городах.
Так, в Старице появилось свое "Зарядье". Территория, имеющая важное историко-культурное значение, стала местом для проведения знаковых городских мероприятий: фестивалей, ярмарок и других. Здесь создана игровая и прогулочные зоны, событийная площадка, установлены архитектурные объекты.
В Весьегонске обустроили функциональные зоны и прогулочные маршруты в Приморском парке, который расположен на берегу Рыбинского водохранилища и является популярным местом отдыха у местных жителей и туристов.
А в древнем Торопце, отмечающем в этом году свое 950-летие, обновлены части Советской и Комсомольской улиц. Они имеют историческую ценность и важны для общегородского пространственного, социально-экономического развития всего Торопца. Рядом с ними сконцентрировано много социальных, экономических, общественных, туристических, рекреационных объектов, а также объектов культурного наследия.
Кроме того, ряд проектов в настоящее время находится на стадии завершения: это благоустройство общественной территории "Стрелка реки Донховка" в Конакове, центральной площади у Дома народного творчества в Красном Холме, Привокзальной площади в Лихославле.
В прошлом году победителями VIII Всероссийского конкурса от Тверской области стали три проекта: благоустройство Советской площади в Бежецке, площади 9-го Января в Торжке, третий этап работ в парковой зоне по улице Венецианова в Удомле. В городах запланировано формирование различных тематических зон, создание необходимой инфраструктуры.
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31 июля, 15:37
 
Тверская областьКонаковоТоржокИгорь Руденя
 
 
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