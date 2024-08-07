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Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет - РИА Новости, 07.08.2024
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Твой бизнес
 
16:55 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/biznes-1964701629.html
Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет
Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет - РИА Новости, 07.08.2024
Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет
Доля проверок бизнеса по индикаторам риска выросла более чем в два раза в общем объёме контрольно-надзорных мероприятий в прошлом полугодии, сообщили в аппарате РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:55
2024-08-07T16:55
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дмитрий григоренко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доля проверок бизнеса по индикаторам риска выросла более чем в два раза в общем объёме контрольно-надзорных мероприятий в прошлом полугодии, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. "В ходе реформирования контрольно-надзорной деятельности, осуществляемого правительством, наблюдается рост эффективности проверок, которые проводятся на основании индикаторов риска. В частности, надзорные органы провели более 8,5 тысяч таких проверок, их эффективность составила 86%, для сравнения: за аналогичный период в 2023 году было проведено более 3 тысяч проверок с эффективностью 76%", - говорится в пресс-релизе. "Мы видим, что эффективность проверок на основании индикаторов риска растёт. Задача риск-ориентированного контроля и надзора – с одной стороны, обеспечить безопасность граждан и сохранность ресурсов государства, а с другой – не перегружать отечественных предпринимателей и организации административной нагрузкой", – прокомментировал итоги полугодия Григоренко. Сегодня, напоминается в пресс-релизе, в арсенале контрольных органов 456 индикаторов, работа над расширением и совершенствованием этого перечня по разным видам контроля продолжается на площадке Минэкономразвития. "Планируется, что до конца года их количество должно вырасти до 500. Они разрабатываются по наиболее часто нарушаемым требованиям. Задача каждого из них – подать инспектору своевременный сигнал о возможном нарушении, чтобы он мог выйти на проверку точечно, избавив тем самым добросовестный бизнес от излишней надзорной нагрузки", - подчеркивается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240806/biznes-1964383657.html
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твой бизнес – новости, россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Дмитрий Григоренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет

© iStock.com / Liubomyr VoronaБизнесмен во время работы
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доля проверок бизнеса по индикаторам риска выросла более чем в два раза в общем объёме контрольно-надзорных мероприятий в прошлом полугодии, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
"В ходе реформирования контрольно-надзорной деятельности, осуществляемого правительством, наблюдается рост эффективности проверок, которые проводятся на основании индикаторов риска. В частности, надзорные органы провели более 8,5 тысяч таких проверок, их эффективность составила 86%, для сравнения: за аналогичный период в 2023 году было проведено более 3 тысяч проверок с эффективностью 76%", - говорится в пресс-релизе.
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"Мы видим, что эффективность проверок на основании индикаторов риска растёт. Задача риск-ориентированного контроля и надзора – с одной стороны, обеспечить безопасность граждан и сохранность ресурсов государства, а с другой – не перегружать отечественных предпринимателей и организации административной нагрузкой", – прокомментировал итоги полугодия Григоренко.
Сегодня, напоминается в пресс-релизе, в арсенале контрольных органов 456 индикаторов, работа над расширением и совершенствованием этого перечня по разным видам контроля продолжается на площадке Минэкономразвития.
"Планируется, что до конца года их количество должно вырасти до 500. Они разрабатываются по наиболее часто нарушаемым требованиям. Задача каждого из них – подать инспектору своевременный сигнал о возможном нарушении, чтобы он мог выйти на проверку точечно, избавив тем самым добросовестный бизнес от излишней надзорной нагрузки", - подчеркивается в пресс-релизе.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияДмитрий ГригоренкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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