https://ria.ru/20240807/biznes-1964701629.html

Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет

Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет - РИА Новости, 07.08.2024

Эффективность проверок бизнеса на основании индикаторов риска растет

Доля проверок бизнеса по индикаторам риска выросла более чем в два раза в общем объёме контрольно-надзорных мероприятий в прошлом полугодии, сообщили в аппарате РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:55

2024-08-07T16:55

2024-08-07T16:55

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твой бизнес – новости

россия

дмитрий григоренко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доля проверок бизнеса по индикаторам риска выросла более чем в два раза в общем объёме контрольно-надзорных мероприятий в прошлом полугодии, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. "В ходе реформирования контрольно-надзорной деятельности, осуществляемого правительством, наблюдается рост эффективности проверок, которые проводятся на основании индикаторов риска. В частности, надзорные органы провели более 8,5 тысяч таких проверок, их эффективность составила 86%, для сравнения: за аналогичный период в 2023 году было проведено более 3 тысяч проверок с эффективностью 76%", - говорится в пресс-релизе. "Мы видим, что эффективность проверок на основании индикаторов риска растёт. Задача риск-ориентированного контроля и надзора – с одной стороны, обеспечить безопасность граждан и сохранность ресурсов государства, а с другой – не перегружать отечественных предпринимателей и организации административной нагрузкой", – прокомментировал итоги полугодия Григоренко. Сегодня, напоминается в пресс-релизе, в арсенале контрольных органов 456 индикаторов, работа над расширением и совершенствованием этого перечня по разным видам контроля продолжается на площадке Минэкономразвития. "Планируется, что до конца года их количество должно вырасти до 500. Они разрабатываются по наиболее часто нарушаемым требованиям. Задача каждого из них – подать инспектору своевременный сигнал о возможном нарушении, чтобы он мог выйти на проверку точечно, избавив тем самым добросовестный бизнес от излишней надзорной нагрузки", - подчеркивается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240806/biznes-1964383657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)