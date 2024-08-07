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Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 07.08.2024 (обновлено: 11:08 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/bezopasnost-1964588026.html
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 07.08.2024
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:05
2024-08-07T11:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Седьмого августа около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240807/pvo-1964552986.html
россия
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россия, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Силы ПВО около 9:40 сбили украинский беспилотник в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Седьмого августа около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская область
 
 
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