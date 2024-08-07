https://ria.ru/20240807/bezopasnost-1964588026.html

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 07.08.2024

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:05

2024-08-07T11:05

2024-08-07T11:08

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Седьмого августа около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240807/pvo-1964552986.html

россия

белгородская область

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Дарья Буймова

россия, безопасность, белгородская область