https://ria.ru/20240807/bezopasnost-1964588026.html
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 07.08.2024
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:05
2024-08-07T11:05
2024-08-07T11:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Седьмого августа около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240807/pvo-1964552986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Силы ПВО около 9:40 сбили украинский беспилотник в Белгородской области