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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 07.08.2024
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09:27 07.08.2024 (обновлено: 09:45 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/belgorod-1964565540.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:27
2024-08-07T09:45
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.04 мск. Через 8 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Позже глава региона проинформировал об отмене ракетной опасности в Шебекинском округе и городе Шебекино, она продлилась 26 минут.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
белгород
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.04 мск. Через 8 минут отменили тревогу.
«
"Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Позже глава региона проинформировал об отмене ракетной опасности в Шебекинском округе и городе Шебекино, она продлилась 26 минут.
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