https://ria.ru/20240807/belgorod-1964565540.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 07.08.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:27

2024-08-07T09:27

2024-08-07T09:45

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.04 мск. Через 8 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Позже глава региона проинформировал об отмене ракетной опасности в Шебекинском округе и городе Шебекино, она продлилась 26 минут.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район