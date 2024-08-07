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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:27
2024-08-07T09:27
2024-08-07T09:45
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.04 мск. Через 8 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Позже глава региона проинформировал об отмене ракетной опасности в Шебекинском округе и городе Шебекино, она продлилась 26 минут.
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность