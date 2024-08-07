https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964740447.html
Новый глава полиции Бангладеш пообещал расследовать убийства при протестах
Новый глава полиции Бангладеш пообещал расследовать убийства при протестах - РИА Новости, 07.08.2024
Новый глава полиции Бангладеш пообещал расследовать убийства при протестах
Новый генеральный инспектор полиции Бангладеш Маинул Ислам заявил, что будет проведено тщательное расследование всех случаев убийств, которые произошли во время РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:31
2024-08-07T18:31
2024-08-07T18:31
в мире
бангладеш
дакка (город)
беспорядки в бангладеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964260740_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_138ce68e87c7acc916e2fdcd5a2a2ba8.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый генеральный инспектор полиции Бангладеш Маинул Ислам заявил, что будет проведено тщательное расследование всех случаев убийств, которые произошли во время протестов в столице страны Дакке, сообщает издание Daily Star. Согласно изданию, во время своего брифинга в штабе полиции Ислам сообщил, что многие полицейские пострадали или погибли из-за "некоторых непрофессиональных и очень амбициозных чиновников". "Генеральный инспектор обещал, что будет проведено расследование по каждому убийству (совершенному во время протестов - ред.) ", - сообщает Daily Star со ссылкой на заявление Ислама. Согласно изданию, генеральный инспектор также обещал применить дисциплинарные действия к тем полицейским, которые "нарушали права человека". Отмечается, что Ислам также призвал сотрудников полиции, которые отсутствовали на службе, вернуться на работу в течение 24 часов. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент.
https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964719119.html
https://ria.ru/20240806/armija-1964485136.html
https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964606588.html
бангладеш
дакка (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964260740_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_210bca5d4a10317064e1a30e2b2e4434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
Новый глава полиции Бангладеш пообещал расследовать убийства при протестах
Daily Star: в Бангладеш проведут расследование всех убийств во время протестов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Новый генеральный инспектор полиции Бангладеш Маинул Ислам заявил, что будет проведено тщательное расследование всех случаев убийств, которые произошли во время протестов в столице страны Дакке, сообщает издание Daily Star
.
Согласно изданию, во время своего брифинга в штабе полиции Ислам сообщил, что многие полицейские пострадали или погибли из-за "некоторых непрофессиональных и очень амбициозных чиновников".
"Генеральный инспектор обещал, что будет проведено расследование по каждому убийству (совершенному во время протестов - ред.) ", - сообщает Daily Star со ссылкой на заявление Ислама.
Согласно изданию, генеральный инспектор также обещал применить дисциплинарные действия к тем полицейским, которые "нарушали права человека". Отмечается, что Ислам также призвал сотрудников полиции, которые отсутствовали на службе, вернуться на работу в течение 24 часов.
В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина
и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании
. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент.