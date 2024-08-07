https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964719119.html

Эвакуация россиян из Бангладеш не планируется, сообщило посольство в Дакке

Эвакуация россиян из Бангладеш не планируется, сообщило посольство в Дакке - РИА Новости, 07.08.2024

Эвакуация россиян из Бангладеш не планируется, сообщило посольство в Дакке

Эвакуация российских граждан из Бангладеш не планируется ввиду того, что ситуация в стране нормализуется, сообщается в Telegram-канале посольства России в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:24

2024-08-07T17:24

2024-08-07T17:24

в мире

бангладеш

россия

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Эвакуация российских граждан из Бангладеш не планируется ввиду того, что ситуация в стране нормализуется, сообщается в Telegram-канале посольства России в Дакке. "Обстановка в стране стабилизируется. Армия взяла на себя обязанность по обеспечению порядка, защите частной и государственной собственности. Задачи по эвакуации граждан России, включая специалистов, занятых на стройплощадке АЭС "Руппур", не стоит", - говорится в публикации. В сообщении также указано, что соотечественники, которые считают, что дальнейшее пребывание в Бангладеш угрожает их жизни и здоровью, могут покинуть страну, купив авиабилеты либо через турагентов, либо напрямую в офисах авиакомпаний. Посольство отметило, что международный аэропорт Дакки работает в штатном режиме. "Обращаем ваше внимание, что в некоторых Telegram-каналах, посвященных жизни и событиям в Бангладеш, часто публикуются непроверенные данные, а также суждения сомнительных по квалификации "экспертов". Исходим из того, что это делается для привлечения внимания читателей и нагнетания напряженности. Поэтому призываем вас доверять только информации, публикуемой на официальных интернет-ресурсах МИД России и посольства России в Бангладеш", - подчеркивается в сообщении. В понедельник премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Тем временем агентство Франс Пресс передавало, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Шестого августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент.

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964401120.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964430775.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh-1964525049.html

бангладеш

россия

дакка (город)

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в мире, бангладеш, россия, дакка (город), беспорядки в бангладеш