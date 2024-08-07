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Генпрокурор Бангладеш подал в отставку
Генпрокурор Бангладеш подал в отставку - РИА Новости, 07.08.2024
Генпрокурор Бангладеш подал в отставку
Генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин подал президенту заявление об отставке, сообщает издание Daily Star. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:27
2024-08-07T12:27
2024-08-07T12:27
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин подал президенту заявление об отставке, сообщает издание Daily Star. "Я направил президенту заявление об отставке", - приводит издание его слова. Он добавил, что причиной ухода с поста послужили личные трудности. Как отмечает издание, Амин Уддин был назначен генпрокурором в 2020 году. В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки
https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964531592.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
Генпрокурор Бангладеш подал в отставку
Daily Star: генпрокурор Бангладеш Амин Уддин подал в отставку