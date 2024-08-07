https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964606588.html

Генпрокурор Бангладеш подал в отставку

Генпрокурор Бангладеш подал в отставку - РИА Новости, 07.08.2024

Генпрокурор Бангладеш подал в отставку

Генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин подал президенту заявление об отставке, сообщает издание Daily Star. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:27

2024-08-07T12:27

2024-08-07T12:27

в мире

бангладеш

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964349720_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_84902d9f75d511cf9290e30b74a5fac4.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор Бангладеш Амин Уддин подал президенту заявление об отставке, сообщает издание Daily Star. "Я направил президенту заявление об отставке", - приводит издание его слова. Он добавил, что причиной ухода с поста послужили личные трудности. Как отмечает издание, Амин Уддин был назначен генпрокурором в 2020 году. В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки

https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964531592.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964524572.html

бангладеш

дакка (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш