https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964602890.html

Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки

Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки - РИА Новости, 07.08.2024

Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки

Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед не исключил иностранного вмешательства, в частности, США и Пакистана, в беспорядки в стране, но отметил, что РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:12

2024-08-07T12:12

2024-08-07T12:12

в мире

бангладеш

сша

дакка (город)

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед не исключил иностранного вмешательства, в частности, США и Пакистана, в беспорядки в стране, но отметил, что доказательств у него нет. "У меня нет доказательств (вмешательства), но я вполне уверен, что к этому причастен Пакистан", - отметил он в интервью агентству Блумберг. Сын экс-премьера также указал на то, что американский госдепартамент занял более критическую позицию в отношении его матери. По его мнению, Вашингтон предпочитает иностранные правительства, которые подконтрольны ему и следуют его указаниям. "Они (США) не могли этого добиться с моей матерью у власти", - подчеркнул он. В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

https://ria.ru/20240805/protesty-1964233752.html

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964255194.html

бангладеш

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дакка (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, сша, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш