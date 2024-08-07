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Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки - РИА Новости, 07.08.2024
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12:12 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964602890.html
Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки
Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки - РИА Новости, 07.08.2024
Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки
Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед не исключил иностранного вмешательства, в частности, США и Пакистана, в беспорядки в стране, но отметил, что РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:12
2024-08-07T12:12
в мире
бангладеш
сша
дакка (город)
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед не исключил иностранного вмешательства, в частности, США и Пакистана, в беспорядки в стране, но отметил, что доказательств у него нет. "У меня нет доказательств (вмешательства), но я вполне уверен, что к этому причастен Пакистан", - отметил он в интервью агентству Блумберг. Сын экс-премьера также указал на то, что американский госдепартамент занял более критическую позицию в отношении его матери. По его мнению, Вашингтон предпочитает иностранные правительства, которые подконтрольны ему и следуют его указаниям. "Они (США) не могли этого добиться с моей матерью у власти", - подчеркнул он. В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
https://ria.ru/20240805/protesty-1964233752.html
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В мире, Бангладеш, США, Дакка (город), Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Сын экс-премьера Бангладеш не исключил вмешательства в беспорядки

Сын экс-премьера Бангладеш не исключил иностранного вмешательства в беспорядки

© AP Photo / Rajib DharПожар во время протестов в Дакке
Пожар во время протестов в Дакке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Пожар во время протестов в Дакке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед не исключил иностранного вмешательства, в частности, США и Пакистана, в беспорядки в стране, но отметил, что доказательств у него нет.
"У меня нет доказательств (вмешательства), но я вполне уверен, что к этому причастен Пакистан", - отметил он в интервью агентству Блумберг.
Антиправительственные протестующие во время штурма дворца премьер-министра Шейх Хасины в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Протесты в Бангладеш
5 августа, 19:13
Сын экс-премьера также указал на то, что американский госдепартамент занял более критическую позицию в отношении его матери. По его мнению, Вашингтон предпочитает иностранные правительства, которые подконтрольны ему и следуют его указаниям.
"Они (США) не могли этого добиться с моей матерью у власти", - подчеркнул он.
В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Также сообщалось, что тысячи протестующих штурмовали дворец покинувшей Бангладеш Хасины.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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В миреБангладешСШАДакка (город)Шейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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