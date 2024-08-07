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Студенты два дня подряд регулируют движение в столице Бангладеш, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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11:27 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964592717.html
Студенты два дня подряд регулируют движение в столице Бангладеш, пишут СМИ
Студенты два дня подряд регулируют движение в столице Бангладеш, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Студенты два дня подряд регулируют движение в столице Бангладеш, пишут СМИ
Студенты два дня подряд регулируют дорожное движение в столице Бангладеш Дакке на фоне беспорядков в стране, передает издание Daily Star. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:27
2024-08-07T11:27
в мире
бангладеш
дакка (город)
великобритания
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Студенты два дня подряд регулируют дорожное движение в столице Бангладеш Дакке на фоне беспорядков в стране, передает издание Daily Star. "Мы начали работать с раннего утра, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. К нам присоединились сотни студентов из других учебных заведений", - приводит издание слова одного из волонтеров. Как сообщает Daily Star, студенты вместе с местными скаутами регулируют движение на крупнейших улицах Дакки. По словам очевидцев, члены крупнейшего военизированного формирования страны Ансар, которое подчиняется министерству внутренних дел Бангладеш, также помогали волонтерам контролировать транспортное движение. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш.
https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964531592.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Великобритания, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Студенты два дня подряд регулируют движение в столице Бангладеш, пишут СМИ

Daily Star: студенты два дня подряд регулируют движение в столице Бангладеш

© AP Photo / Rajib DharПротестующие в Дакке
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Протестующие в Дакке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Студенты два дня подряд регулируют дорожное движение в столице Бангладеш Дакке на фоне беспорядков в стране, передает издание Daily Star.
"Мы начали работать с раннего утра, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. К нам присоединились сотни студентов из других учебных заведений", - приводит издание слова одного из волонтеров.
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Как сообщает Daily Star, студенты вместе с местными скаутами регулируют движение на крупнейших улицах Дакки. По словам очевидцев, члены крупнейшего военизированного формирования страны Ансар, которое подчиняется министерству внутренних дел Бангладеш, также помогали волонтерам контролировать транспортное движение.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш.
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