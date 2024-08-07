Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ
National Interest: США повезет, если они получат хотя бы 20 дорогостоящих B-21
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пентагону повезет, если при изначальном запросе в 300 единиц они смогут получить хотя бы 20 новейших бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой стоимости не хватит для сдерживания потенциальных угроз для США, пишет журнал National Interest.
Издание отмечает, что самолеты B-21 обходятся не настолько дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает опасения относительно возможности построить достаточное количество этих машин.
СМИ узнали о планах ВВС США модернизировать бомбардировщики B-52
6 августа, 12:13
"Из-за этого Пентагон встречает сопротивление на свой запрос получить 300 (единиц - ред.) B-21. Им повезет, если они получат 20. Этого количества не хватит для поддержания надежного сдерживания", - говорится в публикации журнала.
Как добавляет издание, высокая цена в свое время не позволила США построить достаточное количество стелс-бомбардировщиков B-2, та же судьба может ждать и программу B-21. В связи с этим журнал призывает предоставить Пентагону необходимое финансирование для сборки по меньшей мере трехсот бомбардировщиков.
В марте министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая ВВС США заявили, что новый бомбардировщик В-21 Raider по результатам тестов продвигается к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов.
Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии "стелс", был впервые показан в 2023 году.
США вывели бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины
29 июля, 15:27