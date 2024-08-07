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Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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19:27 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/b-21-1964752440.html
Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ
Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ
Пентагону повезет, если при изначальном запросе в 300 единиц они смогут получить хотя бы 20 новейших бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой стоимости не... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:27
2024-08-07T19:27
в мире
сша
министерство обороны сша
northrop grumman
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пентагону повезет, если при изначальном запросе в 300 единиц они смогут получить хотя бы 20 новейших бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой стоимости не хватит для сдерживания потенциальных угроз для США, пишет журнал National Interest. Издание отмечает, что самолеты B-21 обходятся не настолько дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает опасения относительно возможности построить достаточное количество этих машин. "Из-за этого Пентагон встречает сопротивление на свой запрос получить 300 (единиц - ред.) B-21. Им повезет, если они получат 20. Этого количества не хватит для поддержания надежного сдерживания", - говорится в публикации журнала. Как добавляет издание, высокая цена в свое время не позволила США построить достаточное количество стелс-бомбардировщиков B-2, та же судьба может ждать и программу B-21. В связи с этим журнал призывает предоставить Пентагону необходимое финансирование для сборки по меньшей мере трехсот бомбардировщиков. В марте министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая ВВС США заявили, что новый бомбардировщик В-21 Raider по результатам тестов продвигается к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов. Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии "стелс", был впервые показан в 2023 году.
https://ria.ru/20240806/b-52-1964366578.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, США, Министерство обороны США, Northrop Grumman, B-21 (стратегический бомбардировщик)
Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ

National Interest: США повезет, если они получат хотя бы 20 дорогостоящих B-21

© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пентагону повезет, если при изначальном запросе в 300 единиц они смогут получить хотя бы 20 новейших бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой стоимости не хватит для сдерживания потенциальных угроз для США, пишет журнал National Interest.
Издание отмечает, что самолеты B-21 обходятся не настолько дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает опасения относительно возможности построить достаточное количество этих машин.
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"Из-за этого Пентагон встречает сопротивление на свой запрос получить 300 (единиц - ред.) B-21. Им повезет, если они получат 20. Этого количества не хватит для поддержания надежного сдерживания", - говорится в публикации журнала.
Как добавляет издание, высокая цена в свое время не позволила США построить достаточное количество стелс-бомбардировщиков B-2, та же судьба может ждать и программу B-21. В связи с этим журнал призывает предоставить Пентагону необходимое финансирование для сборки по меньшей мере трехсот бомбардировщиков.
В марте министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая ВВС США заявили, что новый бомбардировщик В-21 Raider по результатам тестов продвигается к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов.
Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии "стелс", был впервые показан в 2023 году.
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