https://ria.ru/20240807/b-21-1964752440.html

Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ

Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

Пентагон не сможет получить достаточное число B-21 из-за их цены, пишут СМИ

Пентагону повезет, если при изначальном запросе в 300 единиц они смогут получить хотя бы 20 новейших бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой стоимости не... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:27

2024-08-07T19:27

2024-08-07T19:27

в мире

сша

министерство обороны сша

northrop grumman

b-21 (стратегический бомбардировщик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908074687_0:0:678:381_1920x0_80_0_0_35c77e92329234270b4ea2f09bd87998.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пентагону повезет, если при изначальном запросе в 300 единиц они смогут получить хотя бы 20 новейших бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой стоимости не хватит для сдерживания потенциальных угроз для США, пишет журнал National Interest. Издание отмечает, что самолеты B-21 обходятся не настолько дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает опасения относительно возможности построить достаточное количество этих машин. "Из-за этого Пентагон встречает сопротивление на свой запрос получить 300 (единиц - ред.) B-21. Им повезет, если они получат 20. Этого количества не хватит для поддержания надежного сдерживания", - говорится в публикации журнала. Как добавляет издание, высокая цена в свое время не позволила США построить достаточное количество стелс-бомбардировщиков B-2, та же судьба может ждать и программу B-21. В связи с этим журнал призывает предоставить Пентагону необходимое финансирование для сборки по меньшей мере трехсот бомбардировщиков. В марте министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая ВВС США заявили, что новый бомбардировщик В-21 Raider по результатам тестов продвигается к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов. Бомбардировщик, разрабатываемый компанией Northrop Grumman по технологии "стелс", был впервые показан в 2023 году.

https://ria.ru/20240806/b-52-1964366578.html

https://ria.ru/20240729/ssha-1962714374.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)