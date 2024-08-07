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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20 - РИА Новости, 07.08.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20

Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области возросло до 20, один человек погиб, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:55

2024-08-07T09:55

2024-08-07T10:15

происшествия

астраханская область

астрахань

москва

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области возросло до 20, один человек погиб, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.Ранее волгоградская полиция сообщила, что в среду в 4.16 грузовик Iveco столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области, один человек погиб и 16 пострадали."Сегодня в районе 4 утра маршрутный автобус Астрахань - Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей – все на амбулаторном лечении", - написал Бабушкин.По его данным, пострадавшие были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, где получают необходимую медпомощь. Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области."С комитетом по здравоохранению Волгоградской области на связи. Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле", - добавил он.

https://ria.ru/20240807/dtp-1964551906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область, астрахань, москва