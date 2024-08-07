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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20 - РИА Новости, 07.08.2024
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09:55 07.08.2024 (обновлено: 10:15 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/avtobus-1964569887.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20 - РИА Новости, 07.08.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20
Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области возросло до 20, один человек погиб, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:55
2024-08-07T10:15
происшествия
астраханская область
астрахань
москва
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области возросло до 20, один человек погиб, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.Ранее волгоградская полиция сообщила, что в среду в 4.16 грузовик Iveco столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области, один человек погиб и 16 пострадали."Сегодня в районе 4 утра маршрутный автобус Астрахань - Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей – все на амбулаторном лечении", - написал Бабушкин.По его данным, пострадавшие были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, где получают необходимую медпомощь. Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области."С комитетом по здравоохранению Волгоградской области на связи. Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле", - добавил он.
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происшествия, астраханская область, астрахань, москва
Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Москва
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20

Число пострадавших в ДТП с автобусом Астрахань — Москва достигло 20

© ГУ МВД по Волгоградской областиНа месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© ГУ МВД по Волгоградской области
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области возросло до 20, один человек погиб, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
Ранее волгоградская полиция сообщила, что в среду в 4.16 грузовик Iveco столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области, один человек погиб и 16 пострадали.
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Волгоградской области произошло ДТП с фурой и автобусом
06:59
"Сегодня в районе 4 утра маршрутный автобус Астрахань - Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей – все на амбулаторном лечении", - написал Бабушкин.
По его данным, пострадавшие были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, где получают необходимую медпомощь. Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области.
"С комитетом по здравоохранению Волгоградской области на связи. Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле", - добавил он.
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