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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20 - РИА Новости, 07.08.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20
Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области возросло до 20, один человек погиб, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:55
2024-08-07T09:55
2024-08-07T10:15
происшествия
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом "Астрахань – Москва" на трассе в Волгоградской области возросло до 20, один человек погиб, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.Ранее волгоградская полиция сообщила, что в среду в 4.16 грузовик Iveco столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, на трассе в Волгоградской области, один человек погиб и 16 пострадали."Сегодня в районе 4 утра маршрутный автобус Астрахань - Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей – все на амбулаторном лечении", - написал Бабушкин.По его данным, пострадавшие были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу, где получают необходимую медпомощь. Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области."С комитетом по здравоохранению Волгоградской области на связи. Вопрос необходимости перевода пострадавших в стационары Астрахани решается. Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле", - добавил он.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964551906.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, астрахань, москва
Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Москва
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом достигло 20
Число пострадавших в ДТП с автобусом Астрахань — Москва достигло 20