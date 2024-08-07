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Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.08.2024
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05:06 07.08.2024 (обновлено: 08:47 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/artilleriya-1964545888.html
Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.08.2024
Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Расчеты 130-миллиметровых орудий М-46 "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:06
2024-08-07T08:47
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Расчеты 130-миллиметровых орудий М-46 "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, целью М-46 стал опорный пункт украинских войск, выявленный передовой группой разведчиков в лесополосе с помощью разведывательного БПЛА. При корректировке огня с воздуха орудие нанесло артиллерийский удар. Благодаря артиллерийской поддержке, оказанной расчетом пушки штурмовым группам мотострелковых подразделений, боевая задача была выполнена без потерь – опорный пункт ВСУ захвачен, отметили в МО РФ. "Кому-то достаточно одного снаряда, попал в цель – все пристрелено. Кому-то два, кому-то три. У нас от одного до трех, больше не уходит, у нас хорошая пушка, четко стреляет", - сказал командир расчета Евгений на видео, предоставленном министерством обороны РФ. По словам военнослужащего, хорошая маскировка орудия препятствует обнаружению огневой позиции артиллерийского расчета беспилотной авиацией противника, которая регулярно летает над линией боевого соприкосновения. М-46 предназначена для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерий, минометами и артиллерией противника, расчет способен разрушать оборонительные земляные сооружения, обстреливать тылы противника, подавлять танки и живую силу в районах сосредоточения. Дальность ее стрельбы составляет 27 километров, с активно-реактивным снарядом - до 40 километров.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
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"Хорошая пушка, четко стреляет": боец об уничтожении опорного пункта ВСУ на донецком направлении
Расчеты 130-миллиметровых орудий М-46 "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

МО: расчеты М-46 уничтожили опорный пункт и позиции ВСУ на Донецком направлении

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Расчеты 130-миллиметровых орудий М-46 "Южной" группировки российских войск уничтожили опорный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, целью М-46 стал опорный пункт украинских войск, выявленный передовой группой разведчиков в лесополосе с помощью разведывательного БПЛА. При корректировке огня с воздуха орудие нанесло артиллерийский удар. Благодаря артиллерийской поддержке, оказанной расчетом пушки штурмовым группам мотострелковых подразделений, боевая задача была выполнена без потерь – опорный пункт ВСУ захвачен, отметили в МО РФ.
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"Кому-то достаточно одного снаряда, попал в цель – все пристрелено. Кому-то два, кому-то три. У нас от одного до трех, больше не уходит, у нас хорошая пушка, четко стреляет", - сказал командир расчета Евгений на видео, предоставленном министерством обороны РФ.
По словам военнослужащего, хорошая маскировка орудия препятствует обнаружению огневой позиции артиллерийского расчета беспилотной авиацией противника, которая регулярно летает над линией боевого соприкосновения.
М-46 предназначена для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерий, минометами и артиллерией противника, расчет способен разрушать оборонительные земляные сооружения, обстреливать тылы противника, подавлять танки и живую силу в районах сосредоточения. Дальность ее стрельбы составляет 27 километров, с активно-реактивным снарядом - до 40 километров.
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