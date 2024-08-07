https://ria.ru/20240807/artilleristy-1964546054.html

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2024

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:09

2024-08-07T05:09

2024-08-07T05:33

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в Минобороны. В ведомстве также отметили, что одна из задач артиллерии — снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить позиции и вооружение противника. "В ходе выполнения боевых задач применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", — добавили в оборонном ведомстве. Уточняется, что доставка боеприпасов на позиции артиллеристов осуществляется в достаточном объёме.

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф