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Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2024
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05:09 07.08.2024 (обновлено: 05:33 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/artilleristy-1964546054.html
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2024
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:09
2024-08-07T05:33
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в Минобороны. В ведомстве также отметили, что одна из задач артиллерии — снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить позиции и вооружение противника. "В ходе выполнения боевых задач применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", — добавили в оборонном ведомстве. Уточняется, что доставка боеприпасов на позиции артиллеристов осуществляется в достаточном объёме.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили опорные пункты и расчеты БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в Минобороны.
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В ведомстве также отметили, что одна из задач артиллерии — снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить позиции и вооружение противника.
"В ходе выполнения боевых задач применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", — добавили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что доставка боеприпасов на позиции артиллеристов осуществляется в достаточном объёме.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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