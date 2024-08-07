https://ria.ru/20240807/artilleristy-1964546054.html
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2024
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:09
2024-08-07T05:09
2024-08-07T05:33
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339505_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_29a5da45acbdc44029e4c0c435a7869d.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в Минобороны. В ведомстве также отметили, что одна из задач артиллерии — снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить позиции и вооружение противника. "В ходе выполнения боевых задач применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", — добавили в оборонном ведомстве. Уточняется, что доставка боеприпасов на позиции артиллеристов осуществляется в достаточном объёме.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964489552.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339505_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_96ad0ffe5b83e12b6dc2daa553ddb271.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили опорные пункты и расчеты БПЛА ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в Минобороны.
В ведомстве также отметили, что одна из задач артиллерии — снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить позиции и вооружение противника.
"В ходе выполнения боевых задач применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", — добавили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что доставка боеприпасов на позиции артиллеристов осуществляется в достаточном объёме.