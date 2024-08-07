Рейтинг@Mail.ru
Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
18:00 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/alchevsk-1964723395.html
Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области
Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области - РИА Новости, 07.08.2024
Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области
В Вологодской области продолжается подготовка к новому 2024-2025 учебному году; в рамках программы шефской помощи к 1 сентября школьники города Алчевск получат... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:00
2024-08-07T18:00
вологодская область
георгий филимонов
алчевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906547179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c542e5e1131b4f72f4db2055f710af04.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Вологодской области продолжается подготовка к новому 2024-2025 учебному году; в рамках программы шефской помощи к 1 сентября школьники города Алчевск получат 650 наборов школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Всего приобретено свыше 15 тысяч наборов школьных принадлежностей, 650 из них Вологодская область передаст первоклассникам Алчевска. Отправка запланирована на следующей неделе. Вручение наборов пройдет на торжественных линейках 2 сентября", – сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Состав набора адаптирован под современную образовательную программу. В него входят 18 канцелярских принадлежностей, в том числе пластилин, пенал, расписание занятий, альбом для рисования, акварельные краски. По данным на 1 августа, в Вологодской области в первый класс уже зачислено около 13,4 тысячи детей. В честь праздника каждый из них получит школьный набор "Первоклассный вологжанин", добавили в пресс-службе. Там отметили, что в образовательных организациях в каждом муниципальном или городском округе остались свободные места. Зачисление первоклассников продолжится до 1 сентября.
https://ria.ru/20240802/vologodchina-1963760981.html
алчевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906547179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8f7c2d23029fe01cf5f45f339781cf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий филимонов, алчевск
Вологодская область, Георгий Филимонов, Алчевск

Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Вологодской области продолжается подготовка к новому 2024-2025 учебному году; в рамках программы шефской помощи к 1 сентября школьники города Алчевск получат 650 наборов школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Всего приобретено свыше 15 тысяч наборов школьных принадлежностей, 650 из них Вологодская область передаст первоклассникам Алчевска. Отправка запланирована на следующей неделе. Вручение наборов пройдет на торжественных линейках 2 сентября", – сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках Земского учителя - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"
2 августа, 19:29
Состав набора адаптирован под современную образовательную программу. В него входят 18 канцелярских принадлежностей, в том числе пластилин, пенал, расписание занятий, альбом для рисования, акварельные краски.
По данным на 1 августа, в Вологодской области в первый класс уже зачислено около 13,4 тысячи детей. В честь праздника каждый из них получит школьный набор "Первоклассный вологжанин", добавили в пресс-службе.
Там отметили, что в образовательных организациях в каждом муниципальном или городском округе остались свободные места. Зачисление первоклассников продолжится до 1 сентября.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновАлчевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала