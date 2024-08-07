https://ria.ru/20240807/alchevsk-1964723395.html

Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области

Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области - РИА Новости, 07.08.2024

Первоклассники Алчевска получат 650 школьных наборов от Вологодской области

В Вологодской области продолжается подготовка к новому 2024-2025 учебному году; в рамках программы шефской помощи к 1 сентября школьники города Алчевск получат... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:00

2024-08-07T18:00

2024-08-07T18:00

вологодская область

георгий филимонов

алчевск

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Вологодской области продолжается подготовка к новому 2024-2025 учебному году; в рамках программы шефской помощи к 1 сентября школьники города Алчевск получат 650 наборов школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Всего приобретено свыше 15 тысяч наборов школьных принадлежностей, 650 из них Вологодская область передаст первоклассникам Алчевска. Отправка запланирована на следующей неделе. Вручение наборов пройдет на торжественных линейках 2 сентября", – сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Состав набора адаптирован под современную образовательную программу. В него входят 18 канцелярских принадлежностей, в том числе пластилин, пенал, расписание занятий, альбом для рисования, акварельные краски. По данным на 1 августа, в Вологодской области в первый класс уже зачислено около 13,4 тысячи детей. В честь праздника каждый из них получит школьный набор "Первоклассный вологжанин", добавили в пресс-службе. Там отметили, что в образовательных организациях в каждом муниципальном или городском округе остались свободные места. Зачисление первоклассников продолжится до 1 сентября.

https://ria.ru/20240802/vologodchina-1963760981.html

алчевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, алчевск