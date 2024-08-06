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Власти Курской области встречают жителей, покидающих приграничные районы

Власти Курской области встречают жителей, покидающих приграничные районы - РИА Новости, 06.08.2024

Власти Курской области встречают жителей, покидающих приграничные районы

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что власти встречают население, которое покидает приграничные с Украиной районы, где идут бои. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T21:20

2024-08-06T21:20

2024-08-06T21:20

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

украина

происшествия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что власти встречают население, которое покидает приграничные с Украиной районы, где идут бои. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале врио губернатора. "На границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем", - заявил Смирнов. По его словам, задействованы дополнительные бригады скорой помощи, все службы работают в усиленном режиме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

украина

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2024

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алексей смирнов (политик) , курская область, украина, происшествия