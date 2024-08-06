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Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, запускают в квартиры - РИА Новости, 06.08.2024
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13:58 06.08.2024
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Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, запускают в квартиры
Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, запускают в квартиры - РИА Новости, 06.08.2024
Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, запускают в квартиры
Жильцов дома на улице Артамонова в Москве, где мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, начали запускать в квартиры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:58
2024-08-06T13:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жильцов дома на улице Артамонова в Москве, где мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, начали запускать в квартиры, передает корреспондент РИА Новости. "Граждане, кто проживает в этом подъезде и в соседнем, могут заходить и возвращаться домой", – сообщил сотрудник полиции. Ранее в жилом доме на улице Артамонова в Москве при взрыве неустановленного устройства погиб мужчина 1962 года рождения. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что других пострадавших нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, запускают в квартиры

Жильцов дома в Москве, где при взрыве погиб мужчина, начали запускать в квартиры

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЧП в жилом доме в Москве
ЧП в жилом доме в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ЧП в жилом доме в Москве
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Жильцов дома на улице Артамонова в Москве, где мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, начали запускать в квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
"Граждане, кто проживает в этом подъезде и в соседнем, могут заходить и возвращаться домой", – сообщил сотрудник полиции.
Ранее в жилом доме на улице Артамонова в Москве при взрыве неустановленного устройства погиб мужчина 1962 года рождения. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что других пострадавших нет.
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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