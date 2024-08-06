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День железнодорожных войск РФ

День железнодорожных войск РФ - РИА Новости, 06.08.2024

День железнодорожных войск РФ

6 августа в России отмечается День железнодорожных войск РФ. Впервые этот праздник был установлен указом президента РФ от 19 июля 1996 года "Об установлении Дня РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:35

2024-08-06T03:35

2024-08-06T03:35

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день железнодорожных войск рф

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6 августа в России отмечается День железнодорожных войск РФ. Впервые этот праздник был установлен указом президента РФ от 19 июля 1996 года "Об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации". В настоящее время отмечается как памятный день в соответствии с указом от 18 июля 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".Железнодорожные войска – специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок.Железнодорожные войска России ведут отсчет своей истории от 6 августа (18 августа по новому стилю) 1851 года, когда император Николай I на завершающем этапе строительства Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. В соответствии с этим положением и были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги.Первые железнодорожные войска состояли из 17 рот, общей численностью более 4300 человек. В обязанности этих войск входила поддержка рабочего состояния железнодорожных путей, переездов, мостов, а также их охрана. Позднее железнодорожные войска стали привлекать и к строительству железнодорожных объектов. Из-за незначительной сети железных дорог и соответственно малой численности личного состава железнодорожные подразделения в 1870 году вошли в состав инженерных войск страны.В 1877-1878 годах, в ходе русско-турецкой войны, военные железнодорожники обеспечили непрерывное снабжение соединений русской армии по построенному ими железнодорожному участку Бендеры – Галац.В 1908 году железнодорожные подразделения были выделены в самостоятельную категорию, подчинявшуюся Генеральному штабу.Важную роль железнодорожные войска сыграли в ходе Первой мировой войны, за период которой они построили около 300 километров ширококолейных железных дорог и до четырех тысяч километров узкоколейных, восстановили более 4,6 тысячи километров путей.5 октября 1918 года были созданы железнодорожные войска Красной Армии.В период существования СССР железнодорожные войска не раз привлекались в зоны боевых действий. Уже в годы Гражданской войны отдельный корпус железнодорожных войск Красной Армии обеспечивал эксплуатацию 20 тысяч километров путей и восстановил более трех тысяч километров железных дорог.Значительную роль подразделения железнодорожные войска сыграли и во время военных инцидентов с японцами на Дальнем Востоке в 1938-1939 годах, поддерживая в рабочем состоянии Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД).В суровых зимних условиях в период советско-финской войны железнодорожники проложили более 130 километров путей, соединявших Петрозаводск с тогда еще финским городом Суоярви.Неоценим вклад военных железнодорожников в успех сражений Великой Отечественной войны. С первых войны военные железнодорожники выполняли боевые задачи по заграждению и техническому прикрытию железных дорог, а с началом контрнаступления наших войск под Москвой начали восстановительные работы.Железнодорожные части и соединения особенно отличились при обороне Москвы и Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), в битвах под Сталинградом (ныне Волгоград) и на Курской дуге, во время стратегических операций фронтов на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Прибалтике, в странах Восточной Европы и Германии.Всего за годы Великой Отечественной войны Железнодорожными войсками совместно со спецформированиями Народного комиссариата путей сообщения было восстановлено и построено почти 120 тысяч километров главных, вторых и станционных путей, более 15 тысяч искусственных сооружений.После завершения Великой Отечественной войны железнодорожные войска приняли активное участие в восстановлении и реконструкции разрушенных войной железных дорог и постройке новых магистралей. Наиболее существенными из них считаются железнодорожные линии Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Абакан – Тайшет, Тюмень – Сургут, Ивдель – Обь, Трансмонгольская магистраль, Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Каждый девятый километр железных дорог в Советском Союзе был электрифицирован военными железнодорожниками.В марте 1989 года указом Президиума Верховного Совета железнодорожные войска были исключены из состава ВС СССР. После распада СССР прошел ряд реорганизаций железнодорожных войск, оставшихся на территории Российской Федерации.Указом президента РФ в сентябре 1995 года военные железнодорожники получили собственный орган управления – Федеральную службу железнодорожных войск Российской Федерации. В марте 2004 года эта служба была упразднена и железнодорожные войска перешли в подчинение Минобороны РФ.Современные железнодорожные войска – составная часть системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.Численность железнодорожных войск около 30 тысяч человек.Основа их боевой работы – техническое прикрытие, восстановление и строительство железных дорог, наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.Начиная с 2010 года соединения и воинские части участвуют во всех без исключения стратегических командно-штабных учениях, а также в специальных учениях материально-технического обеспечения военных округов.Железнодорожные войска укомплектованы высококвалифицированными специалистами и современными образцами техники и технического имущества, что позволяет эффективно и качественно решать важные государственные задачи.На протяжении всей истории существования железнодорожные войска, помимо выполнения задач по прямому предназначению, неизменно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф: аварии на Чернобыльской АЭС, стихийных бедствий на Сахалине, взрывов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный, землетрясения в Армении, в зонах разрушительных наводнений на Юге и Востоке России и других горячих точках. В ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе военные железнодорожники сумели восстановить устойчивое железнодорожное сообщение в Чеченской Республике.В ходе специальной военной операции железнодорожные войска осуществляют техническое прикрытие основных железнодорожных направлений на маршрутах продвижения войск. Проявляя мужество и отвагу, военнослужащие решают задачи по разминированию и восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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