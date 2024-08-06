https://ria.ru/20240806/zheleznodorozhniki-1964303325.html

В Минобороны рассказали о работе железнодорожников группировки "Центр"

В Минобороны рассказали о работе железнодорожников группировки "Центр" - РИА Новости, 06.08.2024

В Минобороны рассказали о работе железнодорожников группировки "Центр"

Железнодорожники группировки "Центр" восстановили свыше 450 километров путей, а также 12 малых и средних мостов за период СВО, в свой профессиональный праздник... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:08

2024-08-06T05:08

2024-08-06T07:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964085865_0:192:3071:1919_1920x0_80_0_0_a2e8c710c382d6f30745ab3a2a0a2485.jpg

ЛУГАНСК, 6 авг – РИА Новости. Железнодорожники группировки "Центр" восстановили свыше 450 километров путей, а также 12 малых и средних мостов за период СВО, в свой профессиональный праздник - День железнодорожных войск, который отмечают 6 августа, - они продолжают выполнять важные задачи в опасных условиях, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие железнодорожных войск группировки войск "Центр" в ходе проведения СВО восстановили железнодорожное движение на участках общей протяжённостью более 450 километров железнодорожных путей, а также восстановили 12 малых и средних мостов", - сообщили в министерстве. В Минобороны РФ добавили, что в свой профессиональный праздник – День железнодорожных войск, который отмечается ежегодно 6 августа, военные железнодорожники группировки "Центр" продолжают восстанавливать поврежденные пути на стратегически важных направлениях для улучшения логистики грузоперевозок. Эта боевая работа проходит в условиях постоянного риска для жизни. Кроме того, сводные подразделения железнодорожных войск группировки войск "Центр" выполняют задачи по эвакуации и передислокации военной техники в зоне проведения СВО. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, используя новейшие миноискатели "Коршун" и беспилотные летательные аппараты, проводят инженерную разведку участков восстанавливаемого железнодорожного полотна. Инженерная разведка осуществляется на наличие взрывоопасных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, в случае обнаружения которых производится их уничтожение на специальном полигоне или на месте", - сообщили в МО РФ. В министерстве отметили, что военные железнодорожники подготавливают участки путей для прокладки рельсошпальной решётки, выполняют работы по выправке и балансировке железнодорожных путей, а также установке тупиковых упоров и восстановлению стрелочных переводов. При этом безопасность в ходе работ осуществляют расчёты противодействия дронам, вооруженные гладкоствольными и противодроновыми ружьями, а также расчёт радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со специальными средствами постановки электромагнитных помех. Кроме этого, военные железнодорожники имеют на вооружении специальный поезд "Енисей", возможности которого позволили сопроводить более 200 воинских эшелонов и около 100 воинских транспортов с боеприпасами, военной техникой и ГСМ в зоне проведения СВО.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964191481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф, безопасность