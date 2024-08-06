https://ria.ru/20240806/zelenskiy-1964438956.html

Зеленского призвали принять меры из-за больших потерь ВСУ

Зеленского призвали принять меры из-за больших потерь ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Зеленского призвали принять меры из-за больших потерь ВСУ

Петиция о призыве ввести ответственность для офицеров ВСУ за особо большие потери личного состава набрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:24

2024-08-06T15:24

2024-08-06T15:28

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Петиция о призыве ввести ответственность для офицеров ВСУ за особо большие потери личного состава набрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. Текст петиции опубликован на сайте его офиса. "В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел", - говорится в петиции. Автор петиции напомнил, что 128-я бригада ВСУ попала под ракетный обстрел во время награждения, состав которой был выстроен на открытой местности в относительной близости к линии боевого соприкосновения. По его словам, результатов расследования нет и по сей день, некоторые представители командования ВСУ систематически пренебрегают жизнью своих подчиненных.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964275287.html

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина