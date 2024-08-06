https://ria.ru/20240806/zayavleniya-1964486270.html

Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье

Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024

Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье

На региональном портале Подмосковья упростили подачу заявления на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье, теперь в электронной форме... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:57

2024-08-06T17:57

2024-08-06T17:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пособие по безработице

многодетные семьи

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили подачу заявления на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье, теперь в электронной форме заявления будет заполнять умный сервис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Сначала сервис проверит данные о всех детях заявителя, после чего покажет только тех, на кого положена выплата и еще не назначена. Пользователю останется только выбрать нужного ребенка из списка и отправить заявку на рассмотрение. "Благодаря интеграции регионального портала с другими информационными системами Московской области процесс получения госуслуг становится значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно тратить время на ручное заполнение информации, которая уже есть в распоряжении ведомств – данные загружаются автоматически", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она пояснила, что это позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг. Детям из многодетных семей, имеющих регистрацию в Подмосковье и обучающихся в региональных образовательных учреждениях, положена ежегодная выплата. Родители могут получить на каждого ребенка по семь тысяч рублей один раз в календарном году.

https://ria.ru/20231027/novorozhdennye-1905671946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), пособие по безработице, многодетные семьи