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Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024
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Новости Подмосковья
 
17:57 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zayavleniya-1964486270.html
Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье
Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024
Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье
На региональном портале Подмосковья упростили подачу заявления на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье, теперь в электронной форме... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:57
2024-08-06T17:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пособие по безработице
многодетные семьи
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили подачу заявления на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье, теперь в электронной форме заявления будет заполнять умный сервис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Сначала сервис проверит данные о всех детях заявителя, после чего покажет только тех, на кого положена выплата и еще не назначена. Пользователю останется только выбрать нужного ребенка из списка и отправить заявку на рассмотрение. "Благодаря интеграции регионального портала с другими информационными системами Московской области процесс получения госуслуг становится значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно тратить время на ручное заполнение информации, которая уже есть в распоряжении ведомств – данные загружаются автоматически", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она пояснила, что это позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг. Детям из многодетных семей, имеющих регистрацию в Подмосковье и обучающихся в региональных образовательных учреждениях, положена ежегодная выплата. Родители могут получить на каждого ребенка по семь тысяч рублей один раз в календарном году.
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московская область (подмосковье), пособие по безработице, многодетные семьи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пособие по безработице, Многодетные семьи

Подачу заявления на выплату многодетной семье упростили в Подмосковье

© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья упростили подачу заявления на предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье, теперь в электронной форме заявления будет заполнять умный сервис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сначала сервис проверит данные о всех детях заявителя, после чего покажет только тех, на кого положена выплата и еще не назначена. Пользователю останется только выбрать нужного ребенка из списка и отправить заявку на рассмотрение.
«
"Благодаря интеграции регионального портала с другими информационными системами Московской области процесс получения госуслуг становится значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно тратить время на ручное заполнение информации, которая уже есть в распоряжении ведомств – данные загружаются автоматически", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она пояснила, что это позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг.
Детям из многодетных семей, имеющих регистрацию в Подмосковье и обучающихся в региональных образовательных учреждениях, положена ежегодная выплата. Родители могут получить на каждого ребенка по семь тысяч рублей один раз в календарном году.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Пособие по безработицеМногодетные семьи
 
 
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