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Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ
Вероятное закрытие базирующегося в Великобритании завода американского предприятия по производству полупроводников Coherent может поставить под угрозу оборонные РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:41
2024-08-06T11:41
2024-08-06T11:41
технологии
великобритания
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вероятное закрытие базирующегося в Великобритании завода американского предприятия по производству полупроводников Coherent может поставить под угрозу оборонные проекты, разрабатываемые на территории Соединенного Королевства, пишет газета Telegraph. "Конфиденциальные британские военные проекты могут быть сорваны из-за угрозы закрытия одного из последних оставшихся в стране заводов по производству микрочипов", - пишет издание. Причиной для опасений стало прекращение сотрудничества корпорации Apple с производителем микросхем. В отчетности Coherent сказано, что утрата контрактов на поставку технологий "ставит под сомнение жизнеспособность бизнеса", сказано в статье. Сейчас в компании изучают ситуацию, рассматриваются варианты по внедрению в производство новых технологий или продаже бизнеса. По информации издания, в число клиентов предприятия входят в том числе итальянская машиностроительная группа Leonardo, занимающаяся производством в Великобритании радарных систем, электронных боевых устройств и вертолетов. Кроме того, считается, что завод поставлял чипы для истребителей Typhoon и других британских военных проектов. Как пишет газета, в случае закрытия завода по созданию микрочипов Leonardo будет вынуждена искать поставщиков в других странах, а производственный потенциал Великобритании в полупроводниковой сфере сократится. В прошлом году британское правительство объявило планы по развитию полупроводниковой отрасли страны на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов, однако критики утверждают, что эта поддержка меркнет на фоне аналогичных американских и европейских субсидий, говорится в статье.
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технологии, великобритания
Технологии, Великобритания
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ
Telegraph: закрытие завода Coherent угрожает оборонным проектам Британии
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вероятное закрытие базирующегося в Великобритании завода американского предприятия по производству полупроводников Coherent может поставить под угрозу оборонные проекты, разрабатываемые на территории Соединенного Королевства, пишет газета Telegraph.
«
"Конфиденциальные британские военные проекты могут быть сорваны из-за угрозы закрытия одного из последних оставшихся в стране заводов по производству микрочипов", - пишет издание.
Причиной для опасений стало прекращение сотрудничества корпорации Apple
с производителем микросхем. В отчетности Coherent сказано, что утрата контрактов на поставку технологий "ставит под сомнение жизнеспособность бизнеса", сказано в статье. Сейчас в компании изучают ситуацию, рассматриваются варианты по внедрению в производство новых технологий или продаже бизнеса.
По информации издания, в число клиентов предприятия входят в том числе итальянская машиностроительная группа Leonardo, занимающаяся производством в Великобритании радарных систем, электронных боевых устройств и вертолетов. Кроме того, считается, что завод поставлял чипы для истребителей Typhoon и других британских военных проектов.
Как пишет газета, в случае закрытия завода по созданию микрочипов Leonardo будет вынуждена искать поставщиков в других странах, а производственный потенциал Великобритании в полупроводниковой сфере сократится.
В прошлом году британское правительство объявило планы по развитию полупроводниковой отрасли страны на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов, однако критики утверждают, что эта поддержка меркнет на фоне аналогичных американских и европейских субсидий, говорится в статье.