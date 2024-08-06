Рейтинг@Mail.ru
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zavod-1964355683.html
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ
Вероятное закрытие базирующегося в Великобритании завода американского предприятия по производству полупроводников Coherent может поставить под угрозу оборонные РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:41
2024-08-06T11:41
технологии
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847675405_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_3e04f1d8f34b2379151ec518a7f18b2d.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вероятное закрытие базирующегося в Великобритании завода американского предприятия по производству полупроводников Coherent может поставить под угрозу оборонные проекты, разрабатываемые на территории Соединенного Королевства, пишет газета Telegraph. "Конфиденциальные британские военные проекты могут быть сорваны из-за угрозы закрытия одного из последних оставшихся в стране заводов по производству микрочипов", - пишет издание. Причиной для опасений стало прекращение сотрудничества корпорации Apple с производителем микросхем. В отчетности Coherent сказано, что утрата контрактов на поставку технологий "ставит под сомнение жизнеспособность бизнеса", сказано в статье. Сейчас в компании изучают ситуацию, рассматриваются варианты по внедрению в производство новых технологий или продаже бизнеса. По информации издания, в число клиентов предприятия входят в том числе итальянская машиностроительная группа Leonardo, занимающаяся производством в Великобритании радарных систем, электронных боевых устройств и вертолетов. Кроме того, считается, что завод поставлял чипы для истребителей Typhoon и других британских военных проектов. Как пишет газета, в случае закрытия завода по созданию микрочипов Leonardo будет вынуждена искать поставщиков в других странах, а производственный потенциал Великобритании в полупроводниковой сфере сократится. В прошлом году британское правительство объявило планы по развитию полупроводниковой отрасли страны на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов, однако критики утверждают, что эта поддержка меркнет на фоне аналогичных американских и европейских субсидий, говорится в статье.
https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954867570.html
https://radiosputnik.ru/20240805/oruzhie-1964096754.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847675405_319:0:1820:1126_1920x0_80_0_0_c589430594ea4957dc707c65a2777598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, великобритания
Технологии, Великобритания
Закрытие завода микрочипов угрожает оборонным проектам Британии, пишут СМИ

Telegraph: закрытие завода Coherent угрожает оборонным проектам Британии

CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 TankБританский танк Challenger 2 во время учений
Британский танк Challenger 2 во время учений - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 Tank
Британский танк Challenger 2 во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вероятное закрытие базирующегося в Великобритании завода американского предприятия по производству полупроводников Coherent может поставить под угрозу оборонные проекты, разрабатываемые на территории Соединенного Королевства, пишет газета Telegraph.
«
"Конфиденциальные британские военные проекты могут быть сорваны из-за угрозы закрытия одного из последних оставшихся в стране заводов по производству микрочипов", - пишет издание.
Работа расчета антидроновой защиты - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Thales может представить в следующем году лазерное оружие против БПЛА
23 июня, 15:59
Причиной для опасений стало прекращение сотрудничества корпорации Apple с производителем микросхем. В отчетности Coherent сказано, что утрата контрактов на поставку технологий "ставит под сомнение жизнеспособность бизнеса", сказано в статье. Сейчас в компании изучают ситуацию, рассматриваются варианты по внедрению в производство новых технологий или продаже бизнеса.
По информации издания, в число клиентов предприятия входят в том числе итальянская машиностроительная группа Leonardo, занимающаяся производством в Великобритании радарных систем, электронных боевых устройств и вертолетов. Кроме того, считается, что завод поставлял чипы для истребителей Typhoon и других британских военных проектов.
Как пишет газета, в случае закрытия завода по созданию микрочипов Leonardo будет вынуждена искать поставщиков в других странах, а производственный потенциал Великобритании в полупроводниковой сфере сократится.
В прошлом году британское правительство объявило планы по развитию полупроводниковой отрасли страны на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов, однако критики утверждают, что эта поддержка меркнет на фоне аналогичных американских и европейских субсидий, говорится в статье.
Наземная передвижная лазерная установка высокой мощности. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Военные в шоке". В США раскрыли недостатки новейшего вида оружия
5 августа, 11:02
 
ТехнологииВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала