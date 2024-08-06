https://ria.ru/20240806/zapad-1964385781.html

Запад глубоко заблуждается, заявил Шойгу

Запад глубоко заблуждается, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024

Запад глубоко заблуждается, заявил Шойгу

Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:08

2024-08-06T13:08

2024-08-06T13:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Киеву, "казалось бы, пора уже задуматься о стоимости "добрых услуг" Запада и начать думать об интересах своего народа". "Но, к сожалению, видим мы пока обратное", - сказал он. Шойгу отметил, что европейцы "вновь всячески препятствуют достижению реального прогресса в украинском урегулировании, выдвигая заведомо неприемлемые инициативы в духе копенгагенского или швейцарского форматов". "Если западники думают, что им удастся затянуть Россию в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы на поле боя, то здесь они глубоко заблуждаются", - добавил он. По его словам, ситуация отчасти напоминает Берлинский конгресс 1878 года, когда европейские державы при помощи дипломатических маневров попытались нивелировать большинство достижений России, полученных в ходе войны с Турцией. "Видимо, несмотря на прошедшие с того момента сто с лишним лет, в их менталитете мало что изменилось", - резюмировал Шойгу.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964008070.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html

россия

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россия, украина, сергей шойгу