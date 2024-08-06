https://ria.ru/20240806/zagovor-1964509081.html

Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства

Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства - РИА Новости, 06.08.2024

Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что спецслужбы страны раскрыли заговор террористических группировок и военнослужащих по... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T20:15

2024-08-06T20:15

2024-08-06T20:15

в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что спецслужбы страны раскрыли заговор террористических группировок и военнослужащих по ликвидации переходного правительства страны, сообщает национальное информационное агентство AIB. "Капитан Ибрагим Траоре подтвердил во вторник, что он раскрыл планы целенаправленных убийств лидеров переходного периода, инициированные СОБ (силами обороны и безопасности - ред.) в соучастии с террористами и офицерами в эмиграции", - пишет агентство. Траоре также отметил, что некоторые сотрудники СОБ были арестованы по подозрению в участии в заговоре, и призвал население сохранять спокойствие - ситуация, по его словам, находится под контролем. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.

https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html

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