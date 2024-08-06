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Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства - РИА Новости, 06.08.2024
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20:15 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zagovor-1964509081.html
Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства
Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства - РИА Новости, 06.08.2024
Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства
Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что спецслужбы страны раскрыли заговор террористических группировок и военнослужащих по... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:15
2024-08-06T20:15
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что спецслужбы страны раскрыли заговор террористических группировок и военнослужащих по ликвидации переходного правительства страны, сообщает национальное информационное агентство AIB. "Капитан Ибрагим Траоре подтвердил во вторник, что он раскрыл планы целенаправленных убийств лидеров переходного периода, инициированные СОБ (силами обороны и безопасности - ред.) в соучастии с террористами и офицерами в эмиграции", - пишет агентство. Траоре также отметил, что некоторые сотрудники СОБ были арестованы по подозрению в участии в заговоре, и призвал население сохранять спокойствие - ситуация, по его словам, находится под контролем. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html
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в мире
В мире
Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора по ликвидации правительства

Лидер Буркина-Фасо заявил о раскрытии заговора СОБ по ликвидации правительства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИбраим Траоре
Ибраим Траоре - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ибраим Траоре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что спецслужбы страны раскрыли заговор террористических группировок и военнослужащих по ликвидации переходного правительства страны, сообщает национальное информационное агентство AIB.
"Капитан Ибрагим Траоре подтвердил во вторник, что он раскрыл планы целенаправленных убийств лидеров переходного периода, инициированные СОБ (силами обороны и безопасности - ред.) в соучастии с террористами и офицерами в эмиграции", - пишет агентство.
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Траоре также отметил, что некоторые сотрудники СОБ были арестованы по подозрению в участии в заговоре, и призвал население сохранять спокойствие - ситуация, по его словам, находится под контролем.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
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